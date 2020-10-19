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Bakan Selçuk: Eylül'de 184,3 milyon TL ödeme yaptık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7 nakdi sosyal destek programı kapsamında eylül ayında 184,3 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ekim 2020 Pazartesi 12:44
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Bakan Selçuk: Eylül'de 184,3 milyon TL ödeme yaptık

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, şartlı eğitim, sağlık, gebelik, doğum ve lohusalık yardımları ile çoklu doğum ve kronik hastalığı olanlara yönelik yardım programları kapsamında eylül ayında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk, sosyal güvencesi olmayan, çocuklarını okula göndermeleri şartıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını kaydetti. İki aylık periyotlarla nakdi yardımda bulunduklarının belirten Selçuk, "Eylül ayında 1,7 milyon ailemize 93,5 milyon TL ödeme gerçekleştirdik" dedi.

0-6 yaş arasındaki çocuklarını düzenli sağlık muayenelerine götüren ihtiyaç sahibi ailelere şartlı sağlık desteğinde bulunduklarını kaydeden Selçuk, "Ailelerimize Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptıranlara çocuk başına düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz. Eylül ayında 815 bin haneye 77,4 milyon TL ödeme yaptık" ifadelerini kullandı.

ANNELERE, GEBELİK, DOĞUM VE LOHUSALIK YARDIMI

Bakan Selçuk, erken çocuk ölümlerini ve gebelik sırasında karşılaşılan sağlık problemlerini en aza indirmek için muhtaç durumdaki kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri boyunca beslenme ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla yardımda bulunduklarını bildirdi. Selçuk, "Gebeliklerinin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için hamilelikleri süresince sağlık kontrollerini yaptıranlar, doğumlarını hastanede gerçekleştirenler ve doğum sonrası iki aylık lohusalık takipleri için desteklerde bulunuyoruz. Bu kapsamda gebelik için 26 bin annemize 1,9 milyon TL, doğum yardım için 8 bin 800 annemize 887 bin TL ve lohusalık için 11 bin annemize de 600 bin TL ödeme gerçekleştirdik" diye konuştu.

20 BİN ANNEYE 6,5 MİLYON LİRA ÇOKLU DOĞUM YARDIMI

Bakan Selçuk, doğum yardımları uygulamasının kapsamının 2019'da başlatılan Çoklu Doğum Yardım Programı ile genişlettiklerini kaydederek, bu program kapsamında da ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağladıklarını ifade etti. Selçuk, eylül döneminde çoklu doğum yardımı için 20 bin ihtiyaç sahibi anneye 6,5 milyon TL ödeme yaptıklarını kaydetti. Kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizen Bakan Selçuk, "2 bin 140 vatandaşımıza 3,2 milyon TL destekte bulunduk" dedi.

Bakan Selçuk, 7 nakdi sosyal destek programı kapsamında eylül ayında toplam 184,3 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nakdi Sosyal Destek ProgramıEylül AyıAileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
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