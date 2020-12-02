Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1325
ALTIN
455.729
DOLAR
7.8205
STERLİN
10.4974
EURO
9.4392
Bakan Selçuk: Teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık
Son Dakika
Bakan Selçuk: Teşvik ve desteklerin...
EGM'den 'suikast girişimi' haberlerine yalanlama
Son Dakika
EGM'den 'suikast girişimi' haberlerine yalanlama
Can kaybı 13 bin 936'ya yükseldi
Son Dakika
Can kaybı 13 bin 936'ya...
"Türkiye, yerli ve milli elektrikli araç üretme kapasitesine sahip"
"Türkiye, yerli ve milli elektrikli...

Bakan Selçuk: Teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, süresi uzatılan teşvik ve desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Aralık 2020 Çarşamba 09:15
0 Okunma
Bakan Selçuk: Teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık

Bakan Selçuk, uygulanmakta olan 'Normalleşme Desteği'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığını belirterek, "3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı. Normal çalışma düzenine geçen işyerlerimiz için 'Normalleşme Desteği' adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz" dedi.

İLAVE İSTİHDAMA DESTEK

Bakan Selçuk, istihdamın korunması ve artırılması kapsamında iş verenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen 'İlave İstihdam Teşviki' süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığının bilgisini paylaştı. Selçuk, bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulamasının süreceğini ifade etti.

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvikle ilgili de açıklamalarda bulunan Selçuk, bu teşvikin süresinin ise 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını belirtti. Selçuk, İstihdam Kalkanı ile istihdamın korunması ve artırılması noktasında alınan tedbirlerin çalışanlara, iş arayanlara ve iş verenlere hayırlı olmasını diledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukBakanTeşvikDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"E-ticaretteki büyüme, ambalaj tüketimini iki kart artıracak"
"E-ticaretteki büyüme, ambalaj tüketimini iki kart artıracak"
Türkiye'ye 10 ayda 13 milyon 652 bin 641 yabancı ziyaretçi geldi
Türkiye'ye 10 ayda 13 milyon 652 bin 641 yabancı ziyaretçi geldi
Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek
Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans