Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,713.91
ALTIN
642.95
DOLAR
10.73
STERLİN
14.51
EURO
12.18
Sincan AVM’de 108 adet dükkan satışa çıkarıldı
Sincan AVM’de 108 adet...
Üniversite içerisindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Üniversite içerisindeki ticari alanlar...
Hatay Defne'de 16 kamu konutu açık artırma ile satılacak
Hatay Defne'de 16 kamu...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli...

Bakanlıktan döviz alım-satım kararına ilişkin açıklama

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Kasım 2021 Perşembe 11:44
0 Okunma
Bakanlıktan döviz alım-satım kararına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenleme' ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limiti 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir. Söz konusu değişiklikte “işlem limitlerini belirlemeye” ifadesi ise sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanlığıDolarAlımSatım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Muş: Türkiye ekonomisi 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı
Bakan Muş: Türkiye ekonomisi 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı
Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de
Katarlı firmalar ilk defa Türkiye'de
Mustafa Kemal Çiçek’ten alkışlanacak hamle
Mustafa Kemal Çiçek’ten alkışlanacak hamle
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans