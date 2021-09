"Büyümeyle fazla vermeye başlayan bir ülke olmak istiyoruz"

İZMİR - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin pandemi nedeniyle turizm gelirinde düşüş olduğunu belirterek, “Bütün bunlara rağmen cari açığı düşük bir seviyede kapatmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren hedefimiz artık Türkiye'nin cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını sağlamak. Cari fazla vermeye başladığında bugün karşı karşıya kaldığımız pek çok hadiseyi unutmuş olacağız" dedi.



Ticaret Bakanı Mehmet Muş, katıldığı İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Özel Toplantısı'nda ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. İzmir'in önemli ticaret hacmi olduğunu vurgulayan Bakan Muş, "İzmir, güzellikleriyle öne çıkmış, sanayisiyle taçlandırmış, limanıyla güçlendirmiş, turizmiyle ayağa kaldırmış bir kentimiz. Bu kentte aradığınız her şey var. Tarım da var, ticaret de var, sanayi de var, turizm de var. Her şeyden önemlisi deniz var. Bu kentin önemli bir ticaret hacmi söz konusu. İzmir, bizim tahminlerimize göre bu yıl muhtemelen 15 milyar ve üzeri bir ihracata kavuşacak. İthalat 11 milyar dolar civarında, yani 26 milyar dolarlık bir ticaret hacmi İzmir gibi bir şehir için önemli. Biz daha çok İstanbul'a odaklandık. İstanbul'un dışında bu ticaret hacmine ulaşmak, büyük bir başarı. İvme hep yukarı doğru gidiyor. İzmir net ihracatçı bir şehir. Cari açığımıza katkısı olan önemli bir şehrimiz" dedi.



İhracat rakamlarına ve büyüme oranlarına değinen Bakan Muş, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çekerek, "Türkiye yılın ikinci yarısında yüzde 21,7'lik bir büyüme ve yılın ilk 8 ayında 140 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmış durumda. Ekonomik toparlanma ülkemizde çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu rakamlarla ekonomik toparlanması dünyada en hızlı tamamlayan ülkelerin ya birinci sırasında ya ikinci sırasında geliyor. Türkiye 84 milyon nüfusuyla bunu başarıyor. Çünkü büyük bir nüfus var. İlk 8 ayda yüzde 82,5 ve 80'in altına düşmüyor. Bu önemli bir gelişme, biz buralara yüzde 50'lerden 55'lerden geldik. Yeni yatırımlarla beraber yüzde 85'in üstüne gitmiş olacağız. Bu rakamlar Türkiye'nin gelecekle alakalı bir göstergesi. Bu yıl turizm gelirlerimiz çok azaldı. Bu yıl tahmini 20 milyar doların üzerinde gerçekleşecek ama pandemi olmamış olsaydı, hedefimiz 50 milyar dolar turizm geliriydi. Bundan yoksun kaldık. Bütün bunlara rağmen cari açığı düşük bir seviyede kapatmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren hedefimiz artık Türkiye'nin cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını sağlamak. Cari fazla vermeye başladığında bugün karşı karşıya kaldığımız pek çok hadiseyi unutmuş olacağız" dedi.



'ÇAKIL TAŞLARINI SÜPÜRMEKLE SORUMLUYUZ'



Özel sektör vurgusu yapan Bakan Mehmet Muş, "Büyümeyle fazla vermeye başlayan bir ülke olmak istiyoruz. Bunu nasıl başaracağız? Biz kamu eliyle değil, özel sektörün önünü açarak yapabiliriz. İlk zamanlarda bunları, özel sektörün gücü yoktu, kamu yaptı. Artık kamu çekiliyor özel sektör yapıyor. Bizim buradaki hedefimiz, sizlerin önünü açmakla mükellefiz. Biz buradaki çakıl taşlarını süpürmekle sorumluyuz ve siz geleceksiniz yatırımlarınızı yapacaksınız. Kazancınızın 5 lirasından 1 lirasını devlete vergi olarak vereceksiniz. Ekonomiyle ilgili büyüme modelimiz özel sektörün üzerinde yükselecek. İyi bir noktaya geldik. Zor olanı geride bıraktık bundan sonrası daha kolay. Kış olan geride kaldı bundan sonrası bahar. Çok badireler atlattık ama stabilizasyon şu an sağlanmış durumda" dedi.



'TÜRKİYE YENİ YENİ BÜYÜYOR'



Açıklamasını AB üyeliği değerlendirmesiyle sürdüren Bakan Muş, "Nasıl bir dünyaya uyanacağımızı bilmediğimiz şartlar içerisinde, Türkiye başarıları elde ediyor. Şartlar içerisinde değerlendirmek lazım. Burası Ege'nin incisi İzmir. İhracatımızın büyük bir kısmı Avrupa Birliği üyesi ülkelerle. Biz AB'ye tam üye olmak istiyoruz. Bunun için Türkiye bizim iktidarlarımız döneminde çok çaba sarf etti. Üyelik müzakereleri başladı ve bunu tamamlamak istiyoruz. Türkiye Avrupalı bir devlet. AB'ye tam üye olmak istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz, uğraşıyoruz ve derdimizi anlatıyoruz. Fakat bazen Türkiye olunca farklı değerlendirilmesini istemiyoruz. Daha şeffaf, daha adil çabalarımıza karşılık bulmak istiyoruz. Türkiye, ekonomik ilişkilerini geliştirmek istiyor Avrupa Birliği ile. Bizim bu yıl ticaret hacmi tahminimiz 170 milyar dolar olacak. Bu inanılmaz bir rakam. 200 milyara sadece AB ile ticaret hacmimiz yaklaşmış olacak. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi meselesi. Bununla ilgili çok çaba sarf ettik. Bizim nominal milli gelirimiz 9 bin dolar. Bu yıl sonuna kadar yükselecektir. Böyle bir ülkenin Gümrük Birliği'nin güncelleyen bir AB içerisindeki ekonomik enternasyonunda AB'ye katkısı mı olur eksisi mi olur? Tabi ki katkısı olur. Genç nüfusu var. Büyüme potansiyeli çok fazla. Bazen büyürsünüz, büyürsünüz ancak bir noktada yavaşlar. Ancak Türkiye yeni yeni büyüyor. Daha atacağı çok adım var. Genç nüfus geliyor arkadan. Böyle bir potansiyel barındırıyor AB'ye çok şey katarız" diye konuştu.



Türkiye'nin 2 milyar dolar ihracattan bu noktalara geldiğini belirten Muş, "Şimdi fazla vermeye başlayacağız. Burada kesinlikle geri adım atmayacağız. Türkiye fazla veren ülke olacak. Türkiye ticaret açığı meselesini gündeminden çıkaracak. Ülkenin geleceği için kim bir taş koyduysa Allah razı olsun. Cari açık bizim o kadar canımızı yaktı ki. Türkiye'de krizlerin temel sebeplerinden biri cari açıktır. Diğeri bütçe açığı, diğeri de borç açığıdır. Bunlar krize etkilemiştir. Yaşanılan tüm krizlerin temelinde buradaki kronik problemleri yatar. Bunları bir daha hatırlamamak üzere gelecek nesil hep fazla veren ekonomiyle karşılaşırlar. İnşallah onlar bunu tecrübe etmeyecek. Şu an o noktaya geliyoruz. İhracatçının en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi finansman. Bu konuda çalışmalarımız yapıyoruz" dedi.



'TÜM KAMU KURUMLARIYLA ÇALIŞMAYA HAZIRIZ'



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de toplantıda açıklamalarda bulundu. Belediye olarak yapılan faaliyetlerden bahseden Soyer, "Bir imaj şehri olarak doğmuş, büyümüş ve gelişmiş olan İzmir, doğası gereği bir ticaret merkezi. Şehrimizin ticaret hacmini geliştirmek için İzmir'in demokrasi kültürünü var gücümüzle koruyarak yaygınlaştırmak zorundayız. İzmir'in ticaret hacmini büyütmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 temel alanda faaliyet yürütüyor. Bunlardan ilki mekansal yatırımlar, ikincisi uluslararası ortaklıklar ve sonuncusu ise küresel iklim krizine uyum. Şehrimizde ticareti büyütmek için yapılması gereken asli işlerden biri de liman bölgesinin kent merkeziyle entegrasyonu. Ne yazık ki Alsancak'ta İzmirliler tarafından kullanılabilecek pek çok liman yapısı atıl durumda. Alsancak Limanı ve arkasındaki liman bölgesinin bütüncül olarak planlanması ve yeniden kent ekosistemine kazandırılması konusunda tüm kamu kurumlarıyla çalışmaya hazırız" dedi.



'AVANTAJLIYIZ'



Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Ülkemiz ekonomisi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüdü. İkinci çeyrekte İngiltere'nin yüzde 22,2'lik performansının ardından OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi olduk. Aynı zamanda bu oran, 1999'dan bu yana elde edilen en yüksek büyüme rakamı oldu. Ülkemiz diğer ülkelere göre daha hızlı toparlandı. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkı olarak tarihe geçti. Ülkemizin rekor büyümesini memnuniyetle karşılıyor, pandemi nedeniyle ülkemiz için fırsat haline gelen tedarik zincirlerine yönelik gelişmeleri değerlendirmemiz halinde büyüme ve ihracat rakamlarımızın daha da yukarılara taşınacağına olan inancımızı ifade etmek istiyorum. Jeopolitik konumumuz ve genç nüfusumuz doğru kullanılırsa Avrupa'ya göre büyük avantaja sahibiz. Avrupa'nın yakınında bizim potansiyelimize sahip bir ülke yok" dedi.



Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, Necip Nasır ve Mahmut Atilla Kaya, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Bakan Muş, İzmir ziyaretleri kapsamında İzmir Valiliği'ni ziyaret ederek, STK'lar ile buluştu.