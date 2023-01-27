Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.156,98
ALTIN
1.167,16
DOLAR
18,82
STERLİN
23,28
EURO
20,47
920.000 kilogram mahsul yağlık ayçiçeği ihaleyle satılacak
920.000 kilogram mahsul yağlık...
Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller ihaleyle satılacak
Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller...
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, müfettiş yardımcısı alacak
Et ve Süt Kurumu...
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tekne satacak
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi...

"Doğal gaza yapılan indirimler enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacak"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, doğal gaza yapılan indirimlerin enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacağını bildirdi.

27 Ocak 2023 Cuma 15:38
"Doğal gaza yapılan indirimler enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacak"

İSTANBUL - Asmalı, doğal gazda sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirime gidilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Gelecek dönemde sanayide kullanılan elektriğe yönelik yapılması öngörülen indirimlerin, dezenflasyon süreci için bir başka olumlu gelişme olduğunu belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"Şubat ayı itibarıyla hem elektrik üretim amaçlı hem de sanayide kullanılan doğal gaza yapılan indirimler, reel sektörün üretim maliyetlerini azaltarak enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacaktır. Önümüzdeki dönemde sanayide kullanılan elektriğe yönelik yapılması öngörülen indirimler, dezenflasyon süreci için bir başka olumlu gelişmedir. Reel sektörü üretim maliyetleri açısından rahatlatacak bu indirimler, fiyatlama davranışlarının normalleşmesine ve tüketici fiyatlardaki artış eğiliminin zayıflamasına destek olacaktır. Böylece tüketici enflasyonu bu yıl 2022'ye kıyasla daha ılımlı bir seyirde ilerleyecektir. Enflasyonun inişe geçmesiyle birlikte yeniden tesis edilecek makro ekonomik istikrar, Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşmasına kıymetli katkılar sunacaktır. Bu bağlamda MÜSİAD olarak, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimler sebebiyle bütün üreticilerimiz adına ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
DoğalgazEnflasyonIndirim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bingöl'de güneş ve sudan 2 milyar kilovatsaat elektrik üretildi
Bingöl'de güneş ve sudan 2 milyar kilovatsaat elektrik üretildi
Türk çayı ihracatı son 5 yıldır hız kesmiyor
Türk çayı ihracatı son 5 yıldır hız kesmiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans