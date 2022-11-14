Erzurum’da tarımsal üretimde 2022 bereketi

ERZURUM'da yüzde 80'lere ulaşan kurak bir yılın ardından tarım sektörü, 2022 yılında elde edilen mahsulle çiftçinin yüzünü güldürdü. Bir önceki yıla göre yüzde 150 artışla 400 bin tonun üzerinde buğday hasat edilen Erzurum'da yem bitkisi, ayçiçeği, patates üretiminde de büyük artış oldu. Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, “2021 yılında yaklaşık yüzde 70-80 civarında bir kuraklık sıkıntısı yaşadı çiftçilerimiz. Ancak bu yıl hava şartları, üretim, bakanlığımız destekleri ve yerelde yaptığımız projelerle Erzurum çok bereketi ve verimli bir yıl geçirdi" dedi.



Erzurum’da geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından 2022'ye ümitli başlayan çiftçiler, tarımda verimli bir yılı geride bırakıyor. Yaklaşık 1 milyon dekar arazide geçen yıl 160 bin ton civarında olan buğday üretimi bu yıl yaklaşık yüzde 150 artışla 400 bin tonun üzerine çıktı. Geçen yıl 1 milyon 400 bin ton olan yonca, korunga, fiğ, silajlık mısır gibi kaliteli yem üretiminde bu yıl 974 bin dekar alanda 2 milyon 100 bin tona ulaşıldı. Yaklaşık 35 dekar alandan geçen yıl 80 bin tona yakın patates elde edilirken bu yıl bu rakam 110 bin tona çıktı. 2021 yılında 26 bin dekar olan ayçiçeği üretimi, tohum desteğiyle bu yıl 48-49 bin dekar alanda yapıldı.



KURAKLIK YÜZDE 70-80 CİVARINDAYDI



Hayvancılık potansiyeli yüksek olan Erzurum'un aynı zamanda bitkisel üretimde de önemli bir merkez olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, şunları söyledi:



“Geçen yıl bir kuraklık süreci yaşadık. Çiftçilerimiz, 2021 yılında yaklaşık yüzde 70- 80 civarında bir kuraklık sıkıntısı yaşadı. Ancak üretim, hava şartlarının iyi gitmesi, bakanlığımız ve yerelde yaptığımız projelerle yaptığımız girdi destekleri ile bu sene Erzurum için gerçekten çok bereketli ve verimli bir yıl oldu. 2021 yılında yaklaşık 160 bin ton civarında buğday elde ederken bu sene 400 bin tonun üzerine çıktı. Yani yüzde 150'ye yakın bir artış yaşandı. Tabii ki buna bağlı olarak yem bitkisi alanlarımıza da aynı şekilde bizim bir güzel bir üretim sonuçlarımız oldu. Yaklaşık 974 bin dekarda yem bitkisi ekim alanımız var. Yonca korunga, fiğ, silajlık mısır buna benzer yem üretimimiz geçen yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin ton iken bu yıl ki kaliteli kaba yem üretimimiz 2 milyon 100 bin tonun üzerinde. 2021 yılında yaklaşık 26 bin dekar civarında bir ayçiçeği ekimimi vardı. Bu sene 42 bin dekar çerezlik ayçiçeği 7 bin 500 dekarda yağlık ayçiçeği ekimi oldu. Çiftçilerimiz ayçiçeği üretiminden de güzel sonuçlar elde etti. 26-27 dekarlık ayçiçeği ekili alanımız neredeyse ikiye katlanarak 49 bin dekara yaklaştı. Patates üretiminde geçmiş yıllarda 35 bin dekar civarında bir ekim ve 80 bin tona yakın üretimimiz vardı. Bu yıl aynı alanda üretim 108 bin tonun üzerinde. Bunları sahadan aldığımız rakamlarla ifade ediyoruz. Hasadın devam ettiği ekim alanlarından patates üretiminin 110 bin ton civarında olmasını bekliyoruz."



31 MİLYON LİRA BÜTÇELİ 35 PROJE



Erzurum'da bitkisel üretimde 35 bine yakın çiftçi bulunduğu bilgisini veren Akar, bu yıl yaklaşık 31 milyon bütçeli 35 proje ile onlara destek olmaya çalıştıklarını bildirdi. 1172 ton civarında yazlık ve güzlük buğday tohumu dağıttıklarını, 172 ton civarında yem bitkisi, 3 ton civarında üreticiye ayçiçeği tohumu verdiklerini belirten Akar, çiftçinin ihtiyaç duyduğu girdilerde az da katkıda bulunduklarını söyledi.



TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ 12-13 MİLYAR TL CİVARINDA OLACAK



Kuraklığa rağmen 2021 yılı tarımsal üretim değerinin 11,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade eden Akar, “7-8 yıl önce bu rakam 2,5 milyar TL civarındaydı. Bunlar bizim rakamlarımız değil. Bunlar TÜİK'in, bakanlıkların açıkladığı rakamlar. Yani son 6-7 yıl içerisinde sadece bizim tarımsal üretim değerimiz 6-7 kat artmış. 2002 yılına göre kıyaslandığında 750 milyon TL olan bizim tarımsal üretim değerimiz 2021 yılı kuraklık yaşadığımız sezon olmasına rağmen 11,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu yıl tabii yılbaşından sonra bunlar netleşecek. Yine 12-13 milyar TL civarında bir tarımsal üretim değeri olacağını düşünüyorum" dedi.