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Ferrero Fındık, 6’ncı kez ‘Fındık ve Mamulleri Sektör Birincisi’ oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Haziran 2022 Çarşamba 15:10
Ferrero Fındık, 6’ncı kez ‘Fındık ve Mamulleri Sektör Birincisi’ oldu

İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 29’uncusu düzenlenen ‘TİM Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde, Ferrero Fındık altıncı kez ‘Fındık ve Mamulleri Sektör Birincisi’ oldu.

Ferrero Grubu’nun çikolatalı ürünlerinde kullanılmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarına tedarik sağlayan Ferrero Fındık’ın 2021’deki toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artış kaydederek 550 milyon doları aştı. Ferrero Fındık, Türkiye genel sıralamasında ise en çok ihracata imza atan 34’üncü şirket oldu.
 

Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın ödülü değerlendirdiği konuşmasında, “Herkes için değer yaratan bir fındık sektörü oluşturma vizyonumuz doğrultusunda, paydaşlarımızın iş birliğiyle, tüm değer zinciri boyunca hedeflediğimiz mükemmelliğe ulaşmak üzere çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bizi onurlandıran bu kıymetli ödülle birlikte, yüksek bir inanç ve motivasyonla, ülkemiz ekonomisine ve ihracatına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, birincilik ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fındık Ve Mamulleri Sektör BirincisiFerrero Fındık
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