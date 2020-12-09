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Gümrük Birliği'nin güncellenme ihtiyacı daha da güçlendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Koronavirüsün küresel ekonomiye getirdiği zorluklar, Gümrük Birliği'ni güncelleme ihtiyacını ve dünyadaki mevcut değer zincirlerinin yeniden yapılandırılması gerekliliğini daha da güçlendirdi" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Aralık 2020 Çarşamba 14:38
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Gümrük Birliği'nin güncellenme ihtiyacı daha da güçlendi

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayında görevine başlayan Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile video konferans yöntemiyle görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Türkiye-AB ticari ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Brexit, çelik koruma önlemleri, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Serbest Ticaret Anlaşmaları, A.TR belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi gibi konular ele alındı. Görüşmede Dombrovskis'e başarılar dileyen Pekcan, bugün küresel anlamda karşı karşıya kalınan ticari ve ekonomik sorunlara rağmen Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yakın iş birliğinin daha da önemli hale geldiğini söyledi.

'GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine de değinen Bakan Pekcan, anlaşmanın, her iki tarafın da ekonomik çıkarlarına hizmet ettiğini ve karşılıklı birçok kazanım sağladığını söyledi. Pekcan, Gümrük Birliği anlaşmasında mevcut yapının bugünün gereklerine cevap vermekte yetersiz kaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesine büyük önem veriyoruz. Günümüz ekonomik ortamında Gümrük Birliği, tarafların beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldı. Sistemik ve spesifik yapısal sorunların yanı sıra anlaşma, hizmetler, e-ticaret gibi sektörleri kapsamıyor. Yaşadığımız dijital çağda bu alanların önemi giderek artıyor. Koronavirüsün küresel ekonomiye getirdiği zorluklar, Gümrük Birliği'ni güncelleme ihtiyacını ve dünyadaki mevcut değer zincirlerinin yeniden yapılandırılması gerekliliğini daha da güçlendirdi. Mevcut anlaşmanın hem yeni alanları kapsayacak şekilde genişletilmesi, hem de yapısal sorunları giderecek şekilde güncellenmesi önem taşıyor. Avrupa Komisyonundan da bu konuda destek bekliyoruz."

'TÜRKİYE, AB İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP'

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Dombrovskis ise görüşmede, Türkiye'nin Gümrük Birliği sayesinde AB'nin değer zincirlerine entegre olmuş kilit bir ortak olduğunu belirtti. Dombrovskis, Türkiye-AB ilişkilerinin her iki tarafın vatandaşları, iş dünyaları ve bölge için çok önemli olduğunu, Türkiye'nin AB için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanKoronavirüsGümrük Birliği
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