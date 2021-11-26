"Helal belgelendirmesi yapmak isteyen ülkeleri desteklemek istiyoruz"

ANKARA - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Helal belgelendirmesi yapmak isteyen bizim kültür ve inanç coğrafyamızdaki diğer ülkelerin belgelendirme kuruluşlarının altyapılarını güçlendirmek anlamında yapılacak faaliyetlere destek olmak istiyoruz" dedi.



TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve İslam Ticareti Geliştirme Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 7'nci Dünya Helal Zirvesi ve 8'inci İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo’da değerlendirmelerde bulundu. Şahin, SMIIC’in bu zamana kadar 40'ın üzerinde standart belirlediğini ve bu standartların büyük kısmının 'helal' konusuyla alakalı olduğunu belirterek, "Biz 43 İslam ülkesinin üye olduğu teşkilatın belirlemiş olduğu 'helal' standartlarını referans olarak kabul ediyoruz. Bu standartları referans olarak kabul eden bir kurumumuz var o da Helal Akreditasyon Kurumu. Helal Akreditasyon Kurumu bu standartlar çerçevesinde belgelendirme yapabilecek kapasitede olan; yani hem beşeri hem teknik altyapıya sahip kuruluşları belgelendiriyor. Kurucusu olduğumuz SMIIC'in standartlarına sahip çıkıyor, Helal Akreditasyon Kurumu'muz aracılığıyla bu standartları kabul ediyor, benimsiyoruz. TSE olarak belgelendirme faaliyetlerimizi bu standartlara göre yürütüyoruz" dedi.



ORTAK BELGELENDİRME



İslam inancına sahip tüketicinin ortak hassasiyetleri kapsamında yapılmış belgelendirmeye tabi ürünlerin belli bir güvenlik içinde kullanılmasını istediklerini kaydeden Şahin, "Buradaki hassasiyetimiz şu; gerek 7 trilyon dolarlık miktarın, gerekse SMIIC'e üye olarak ülkelerin ve dünya nüfusu içindeki ülkelerin paylarının giderek artacağını düşünürsek, İslami hassasiyetlere sahip yani 'Ben Müslüman'ım' diyen insanların tükettiği ürünlerde aradıkları, bekledikleri helale ilişkin ne var ise bunların bütün İslam ülkeleri tarafından bir ortak belgelendirmeyle tanınır ve ticareti kolaylaştırır bir hale getirebilmek için gerekli faaliyetleri sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.



'YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ'



Başkan Şahin, TSE olarak yapmak istediklerine ilişkin, "Bir helal belgelendirmenin bir laboratuvar altyapısı ihtiyacı var ise bu çok önemli bir ihtiyaçtır. O laboratuvar yapısına TSE olarak sahip olmak istiyoruz. Helal belgelendirmenin ciddi bir personel altyapısına, beşeri altyapıya sahip olmak icap ediyorsa bunları yetiştirmek ve bunları sürekli geliştirmek, ayrıca helal belgelendirmesi yapmak isteyen bizim kültür ve inanç coğrafyamızdaki diğer ülkelerin belgelendirme kuruluşlarının altyapılarını güçlendirmek anlamında yapılacak faaliyetlere destek olmak istiyoruz çünkü biz 67 yıllık geçmişi olan ve dünyadaki bütün standardizasyon kuruluşlarının üyesi durumunda bulunan çok köklü bir kuruluşuz. Bu misyonumuzu helal belgelendirmesi alanında da bütün İslam coğrafyasında, bütün kültür coğrafyamızda yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.