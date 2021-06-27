HKÜ’den teknoloji hamlesi; Çatı GES ve Gaziantep OSB Teknokent açıldı

İSTANBUL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ilk durağı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji transferi ve ticarileşme süreçlerini desteklemek ve hızlandırmak suretiyle yüksek nitelikli ve katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla HKÜ tarafından faaliyete geçirilen “Kalyon Garaj” oldu.

Elektrik enerjisi ihtiyacını güneşten elde eden HKÜ, kampüsündeki bina çatılarına 1 MWp güneş enerji santrali (GES) kurarak kurulu GES gücünü 2.25 MWp’ye çıkardı. Yılda 3.600 MWh enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edecek olan HKÜ yılda 2.200 ton karbondioksit salınımını da engellemiş olacak. “0” emisyon hedefiyle elektrik ihtiyacının tamamına yakınını güneşten karşılayacak olan HKÜ’nün “Çatı GES Projesi”nin açılışı da HKÜ Kampüsünde gerçekleştirildi. HKÜ Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, Çatı GES Projesi’nin açılışında kurdeleyi; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve protokol üyeleri kesti.

FİKİRDEN ÜRÜNE GİRİŞİMCİ VE KOBİ’LERE UÇTAN UCA HİZMET

HKÜ bünyesindeki araştırmacı ve girişimciler ile KOBİ’lere mekanik ve dijital prototipleme cihazları ile fikirlerini tasarıma, tasarımlarını fiziksel ürünlere dönüştürme imkânı sağlayan Kalyon Garaj, HKÜ’nün KALİTTO Teknoloji Transfer Ofisi, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Laboratuvarı, Enerji Laboratuvarı, Kuluçka Merkezi ve Gaziantep OSB Teknokent’i ile entegre hareket ediyor. Girişimci ve KOBİ’lere uçtan uca hizmet veren Kalyon Garaj, teknolojik bir iş fikri ile başvuran tüm girişimcilere; fikrin projelendirilmesi, iş planının hazırlanması, çekirdek fon temini, ürünün prototiplenmesi ve ticarileştirilmesi dâhil tüm aşamalarında destek verebiliyor.

“ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN EN GÜZEL ESERLERİNDEN BİRİ, KALYON GARAJ”

Gaziantep, üreten bir şehir olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Şehrimizdeki ekonominin daha katma değerli hale gelmesinin yolu sanayi ile üniversitelerin iş birliğinden geçiyor. Bunun en güzel eserlerinden biri olan Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, şehrimize ayrı bir hava getirdi. Kalyon Garaj; iş fikri olan öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın danışmanlık almalarını sağlayacak güzel bir tesis. Kalyon Garaj’ın sadece Gaziantep’e değil çok kısa zamanda tüm bölgeye hizmet edebilecek duruma geleceğine gönülden inanıyorum. Katma değere giden yol buradan geçiyor. Merkezimiz, ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.

“BÖLGESEL KALKINMA HIZ KAZANACAK”

“Aynı gün içinde ülkemize, bölgemize ve öğrencilerimize büyük hizmet sunacak Kalyon Garaj Prototipleme Merkezi, Çatı GES Projesi ve Gaziantep OSB TEKNOKENT’in açılışını, sayın bakanımızın teşrifiyle gerçekleştirdik. Gururluyuz” diyen HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yenilenebilir enerjimizle doğaya değer katıyor, Çatı GES Projesi ile kendi elektrik enerjisi ihtiyacımızı güneşten elde ediyoruz. Açılışını yaptığımız her iki merkezimiz de bölgenin üretim kalitesi ve teknolojik yapılanmasına büyük katkı sunacak. Bu merkezler, öğrencilerimizin ürettiği proje fikirlerine büyük destek olacak. Öğrencilerimizin fikirleri her iki merkezimizin çeşitli destekleriyle havada kalmayacak. Özellikle teknoloji tabanlı projeler, prototipleme merkezi ile vücut bulurken, Teknokent ile projeler tam anlamıyla hayata geçecek. Böylelikle bölgesel kalkınma hız kazanacak. Merkezlerimiz hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.”

“ÖNEMLİ BİR GİRİŞİMCİLİK FIRSATI”

Girişimci ve yenilikçi ruha verdikleri önemi dile getiren HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, “Teknoloji transfer ofisimizin (KALİTTO), OSB Teknokent ile birlikte oluşturduğu sinerji; tüm fikir ve proje sahipleri, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız için önemli bir girişimcilik fırsatı sunuyor ve Ar-Ge çalışmalarının daha kolay ticarileştirilmesini sağlıyor. HKÜ’nün TÜBİTAK Yenilikçilik ve Girişimcilik Endeksinde vakıf üniversiteleri içinde 8. sırada olması bu başarıyı bir bakıma özetliyor” diye konuştu.

OSB TEKNOKENT’İN AÇILIŞI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 6 Teknokent’ten birisi olan, organik ve güçlü iş birliği ile hem sanayicilere hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere mükemmel bir ekosistem ve girişimcilik fırsatı sunan “OSB TEKNOKENT”in açılışı yine yoğun ilgi gördü. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Valisi Davut Gül, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Sanayi Bakanı Varank, sanayi - üniversite iş birliği, bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılması noktasında önem taşıdığını söyledi. Bakan Varank, açılışın sonunda HKU Dynamic Öğrenci Topluluğu Dynamic ROV İnsansız Su Altı Aracı Takımı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.