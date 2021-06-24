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IRAKLI İŞ ADAMI SNOOR GANJO, TÜRKİYE `YE BÜYÜK YATIRIM 

GANJO GROUP ve Medine Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci Iraklı İş Adamı Snoor Ganjo ve Iraklı İş Adamları Hawdang Ganjo, Halo Hiva Türkiye `deki ortakları Medine Kargo Yönetim Kurulu Üyeleri Emin Kaya, Naif Kaya ve Ahmet Kaya ile bir araya gelerek 2021 yılı içerisinde Türkiye ` de yapılacak yatırımlar için bir araya geldiler.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
24 Haziran 2021 Perşembe 11:00
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IRAKLI İŞ ADAMI SNOOR GANJO, TÜRKİYE `YE BÜYÜK YATIRIM 

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL –ÖZEL HABER 

Ganjo, Iraklı iş adamı olarak Türkiye ` deki ortaklarımız ile bugün bir araya geldik. Görüşmemiz çok güzel geçti. Türkiye ` de yatırım yapmak çok güzel ortaklarımız ile beraber İstanbul, Gaziantep ve Bursa illerinde yatırımlarımız devam edecektir dedi. 

Kaya ise Ganjo Group Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci Iraklı İş Adamı Snoor Ganjo Ortağımız bugün ülkemizde ağırlamaktayız. İstanbul, Gaziantep ve Bursa İllerinde ortak olarak yaptığımız yatırımları masaya yatırdık.  2021 yılı içerisinde yapacağımız büyük projeler için ise çalışmalara başlamış durumdayız her iki ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ıraklı Iş AdamıSnoor GanjoYatırım
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