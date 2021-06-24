IRAKLI İŞ ADAMI SNOOR GANJO, TÜRKİYE `YE BÜYÜK YATIRIM 

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL –ÖZEL HABER

Ganjo, Iraklı iş adamı olarak Türkiye ` deki ortaklarımız ile bugün bir araya geldik. Görüşmemiz çok güzel geçti. Türkiye ` de yatırım yapmak çok güzel ortaklarımız ile beraber İstanbul, Gaziantep ve Bursa illerinde yatırımlarımız devam edecektir dedi.

Kaya ise Ganjo Group Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci Iraklı İş Adamı Snoor Ganjo Ortağımız bugün ülkemizde ağırlamaktayız. İstanbul, Gaziantep ve Bursa İllerinde ortak olarak yaptığımız yatırımları masaya yatırdık. 2021 yılı içerisinde yapacağımız büyük projeler için ise çalışmalara başlamış durumdayız her iki ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun dedi.