İş İnsanı Turgut Sezal: Krediler Sadece Bankalara Nefes Oldu

Vaka sayıları ile ilgili de konuşan Sezal “Bilindiği üzere tüm dünyada baş kaldıran Covid-19 salgını ülkemizde de hızlı bir şekilde yayıldı. İlk başta gerçek vaka sayısını vatandaştan gizleyen yetkililer Dünya Sağlık Örgütünün vaka sayıları yüksek olan ülkelere aşı önceliği vereceğini açıklamasından sonra bir anda vaka sayılarında çok yüksek şekilde artış gözüktü.” cümlelerini kaydetti.

Turgut Sezal: Nefes kredisi sadece bankalara nefes oldu

Turgut Sezal “Maalesef millet aklıyla oynanan sistemde zaten bozuk ve çökmüş olan ülke ekonomisi covid-19 etkisiyle daha da diplere indi”-diyen Sezal konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Hemen hemen bir yıl kapalı kalan işyerlerinin hem işveren, hem çalışanlarının kayıplarının on binlerle yüz binlerle hesaplanacağı bir dönemde mevcut İktidar tarafından 1000 TL'lik komik rakamlarla açıklanan esnafa destek paketleri esnafın yarasına merhem olmamıştır. Ayakta durmakta zorluk çeken esnaf banka kredileri ile nefes almaya çalıştı fakat bankalardan nefes kredisi alan esnaf bir yıl kapalı kaldı. Ödeme zamanı geldiğinde ödeme yapamayan insanlar ödemeyi faizli bir şekilde 3 veya 6 ay erteleyerek sadece borç kazandı. Yani bir nevi nefes kredisi sadece bankalara nefes oldu.” İfadelerini kullandı.

Turgut Sezal: Bankaların Rekortmen Olduğu Bir Düzende Özel Sektör Batmaya Mahkum Edilmiştir

Bankaların tüccarlık yapmaması gerektiğini ve bu yanlıştan acilen dönülmesi gerektiğine değinen Turgut Sezal: “Ekonominin çökmekte olduğu ülkemizde Bankalar bir ticarethane gibi kâr elde etmek için her türlü şeye tevessül ediyor. Mevcut iktidar bu işe bir düzenleme getirmesi lazım, çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde bu şekilde kar etmek için uğraşan bankacılık sektörü yok. Daha yılbaşında açıklanan Kurumlar Vergisi Rekortmenleri listesinde ilk on kurumdan yedisinin banka olması ülkemizde bankaların ne kadar kazanç elde ettiğini gözler önüne seriyor. Bankalar bu kadar vergi beyan ederken elde ettikleri karı aslı görevleri, asli işlerini yerine getirerek elde etmemiştir. Bankaların hesaplarına kar olarak yazılan bu paralar, ülkemizin, milletimizin ekonomimizin, sanayimizin hesaplarına zarar olarak yazılmıştır. Yani bankaların tüccarlık yapması olağanüstü bir yanlıştır ve bu yanlıktan bir an önce dönülmelidir. Aksi takdirde bankaların rekortmen olduğu bir düzende özel sektör batmaya mahkum edilmiştir demektir." diye konuştu.