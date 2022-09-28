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İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 47 milyona ulaştı

28 Eylül 2022 Çarşamba 11:06
İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 47 milyona ulaştı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, sene başından bu yana İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısının 47 milyona ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün sosyal paylaşım sitesi "Twitter" hesabından, "İstanbul Havalimanı yüz yıllık rakiplerini ezip geçti" şeklindeki paylaştığı verilerle, 2022'nin ilk 7 aylık döneminde İstanbul Havalimanı'nın 34,2 milyon yolcuyla Avrupa'nın zirvesinde yer aldığını duyurmuştu. Bu paylaşımın ardından bir açıklama da İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan geldi. Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımımı alıntılayan Samsunlu da, "Son yolcu sayımız 47 milyon" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Koronavirüs pandemisinin ardından hızlı bir şekilde toparlanan İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki rakiplerini geride bırakarak yolcu sayısında uzun zamandır zirvedeki yerini koruyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul HavalimanıYolcu Sayısı
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