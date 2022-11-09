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İstanbullu şirketler, İTO seçimleri için sandık başında

09 Kasım 2022 Çarşamba 12:19
İstanbullu şirketler, İTO seçimleri için sandık başında

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası’nda 700 bin firmayı temsil eden iş insanları, Oda’nın meslek komitelerinde görev yapacak temsilcilerini seçmek için sandık başına gitti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinin birinci aşamasını oluşturan meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri, Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) başladı.

İstanbullu şirketler, Türkiye’nin en büyük Odası olan İTO’da kendilerini 4 yıl boyunca temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerini seçmek için 08.00’den itibaren İFM’nin 9, 10 ve 11 No’lu salonlarında sandık başına gitti.

SANDIKLAR 17.00’DE AÇILMAYA BAŞLANACAK

Bugün akşam 17.00’den itibaren açılmaya başlayacak 247 oy sandığı, İTO'daki 81 meslek komitesi üyelerini ve bu komitelerden İTO Meclisi'nde görev alacak isimleri belirleyecek.

İstanbul Ticaret Odası, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Oda’yı yönetecek yönetimini iki aşamalı seçimle belirleyecek. Bugün başlayan seçimle İTO’nun 273’ü meclis üyesi olmak üzere toplam 627 meslek komitesi üyesi belirlenecek. İTO Meclisi’ne girecek iş insanlarının belirlenmesinin ardından 15 Kasım 2022 Salı günü 21’inci Dönem İTO Meclisi, Oda’nın Yönetim Kurulu’nu seçecek.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada Oda üyesi firma yetkililerini, seçimde oy kullanmaya çağırdı. Seçimlerin huzur ortamı içinde tamamlanması için hazır olduklarını belirten Avdagiç, “Bugün üyelerimiz demokratik haklarını kullanırken aynı zamanda İstanbul iş dünyasının tercihini ortaya koymuş oluyor. Seçimlerin, İstanbul Ticaret Odası’na yaraşır şekilde tamamlanmasını ve hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İTO’DA BAŞKANLIK SEÇİMİ 15 KASIM’DA YAPILACAK

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 15 Kasım Salı günü 09.00-12.00 saatleri arasında kurulacak. Mazbatalarını alan Oda Meclis Üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de İTO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

TÜRKİYE’DEKİ HER 3 ŞİRKETTEN 1’İ İTO ÜYESİ

Bu yıl 140. yılını kutlayan İstanbul Ticaret Odası, üye sayısı itibariyle dünyanın en büyük ilk üç Odası arasında. İTO, Türkiye’deki ortalama her 3 şirketten 1’ini temsil ediyor. Milli gelirin 3’te birini, toplam vergi gelirinin ve dış ticaret hacminin ise yüzde 50’ye yakınını İTO’nun üyeleri üretiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbullu şirketlerİTO Seçimleri
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