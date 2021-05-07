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Kamunun hibe, teşvik ve destekleri tek çatı altında toplandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeleri tek çatı altında topladık. Yatırımcının, girişimcinin işini kolaylaştırmaya var gücümüzle devam ediyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Mayıs 2021 Cuma 14:15
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Kamunun hibe, teşvik ve destekleri tek çatı altında toplandı

ANKARA - Bakan Varank, kamu tarafından verilen hibe, teşvik ve desteklerin tek bir çatı altında sunulduğu www.yatirimadestek.gov.tr internet sitesini Twitter üzerinden paylaştığı videolu bir mesaj ile tanıttı. Bakan Varank, mesajında, "Yatırım yapmak, fikrini ticarileştirmek isteyenlerin işi artık daha kolay. Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeleri tek çatı altında www.yatırımadestek.gov.tr adresinde topladık. Yatırımcının, girişimcinin işini kolaylaştırmaya var gücümüzle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMA İLİŞKİN TÜM SÜREÇLER AKTARILIYOR'

Bakan Varank’ın paylaştığı videoda ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen web sitesinin yatırıma ilişkin tüm süreçleri ayrıntıları ile aktardığı kaydedilerek, platformun nasıl kullanılacağı adım adım anlatıldı. Destek ilanlarının özet veya detaylı bilgilerine anında erişim sağlandığının belirtildiği videoda, sitede yer alan 'soru-cevap' sayfasında ise Kalkınma Ajanslarının 81 ilde görev yapan yatırım destek ofisi uzmanlarına anında ulaşılabileceği, yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için verilecek devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanabileceği ifade edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
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