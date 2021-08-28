Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1458.23
ALTIN
487.66
DOLAR
8.3443
STERLİN
11.5172
EURO
9.8793
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç satışı
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç...
175 adet konut satışta
175 adet konut satışta
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya verilecek
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya...

Kolaysoft AŞ ile firmalar alışkanlıklarını değiştirmeden e-fatura’ya geçiş yapıyor

Kolaysoft ile alışkanlıkları değiştirmeden e-fatura’ya geçiş

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:17
0 Okunma
Kolaysoft AŞ ile firmalar alışkanlıklarını değiştirmeden e-fatura’ya geçiş yapıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR
 

Dijital dönüşümün en önemli basamaklarından bir tanesini olan e-fatura, 2013 yılından itibaren firmaların hayatına girmeye başladı. e-fatura’ya geçen firmaların, fatura süreç yönetimindeki hata riski de oldukça azaldı. Çünkü, dışarıdan bir müdahale gerek olmadan sistem kendi içinde e-fatura oluşturma ve gönderme yapıyor, aynı zamanda saklama süreçleri de tamamlanıyor.

Sektörel bazda firmalara özel portallar geliştirdiklerini açıklayan Kolaysoft Teknoloji AŞ Dijital Dönüşüm Uzmanı Sıla Gül Ottan, şunları söyledi:

“Kolaysoft olarak, sektörel bazda firmalara özel portallar geliştirdik. Böylece firmalar, kullandıkları muhasebe programları ile entegre çalışmamız sayesinde, alışkanlıklarını değiştirmeden e-faturaya kolay ve hızlı bir şekilde geçiş yapıyorlar. Farklı sektörlerden mükellefler, kendilerine ait hissedecekleri Kolaysoft e-fatura portalından, konforlu şekilde e-fatura kesmenin keyfini çıkarıyorlar.”

İsteğe bağlı e-fatura’ya geçişler artıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), farklı dönemlerde firmaların cirosuna göre ya da sektörlere özel olarak, e-fatura geçişlerini zorunlu kılıyor. 2018 yılı ve 2019 yılında cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan firmaların 1 Temmuz 2020 tarihinde e-fatura’ya zorunlu geçişleri gerçekleşti. İşletmeler, e-fatura sayesinde zaman, para ve insan kaynaklarından tasarruf ederken, faturalaşma süreçlerini internet üzerinden yönettikleri için faturaların postada gecikme veya kaybolma riski tarihe karışmış oldu.

Firmaların isteğe bağlı e-faturaya geçişlerinde artışların devam ettiğini kaydeden Sıla Gül Ottan, şunları anlattı:

“Dijital dönüşüm geleceğimizi şekillendiren ve hayatımızın her alanında bizlere kolaylık sağlayan bir süreç. e-fatura, bunlardan sadece bir tanesi. e-fatura ile mükellefler, en azından fatura süreçlerinde teknolojinin getirdiği kolaylıklardan faydalanarak, süreç yönetimlerini sistemlerine entegre hale getirdiler. e-faturanın sağladığı avantajları gören ve henüz mükellef olmayan işletmeler de, isteğe bağlı olarak e-fatura’ya geçmeye devam ediyorlar.”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
KolaysoftFirmaEfatura
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir 2. Tarım Fuarı son teknolojileri çiftçilerle buluşturacak
Eskişehir 2. Tarım Fuarı son teknolojileri çiftçilerle buluşturacak
Yapılandırma ile ilgili flaş gelişme
Yapılandırma ile ilgili flaş gelişme
EN DEĞERLİ TEKNOLOJİLERİMİZ IDEF 2021’DE
EN DEĞERLİ TEKNOLOJİLERİMİZ IDEF 2021’DE
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans