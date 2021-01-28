Kolaysoft Teknoloji A.Ş. ve Bileşim A.Ş.’den dev iş birliği

HABER: DİNÇER KARACALAR



İK süreçlerini kolaylaştıran, hızlandıran, çözümler sunan ve işletmelerin İK süreçlerini daha verimli yönetmesini sağlayan Kolaysoft Teknoloji A.Ş. ve Bilişim A.Ş. şirketleri, güçlerini birleştirerek İK çalışanlarına dijital dönüşümün yol haritasını sunacak.

Pandemi döneminde yeni çalışma düzeni ile çalışanın sağlığını korumanın yanında, şirketin yasal süreçlerinin de döneme uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekliliği öne çıktı.

Bu olağanüstü dönemde şirketlerin çalışanlarına yaptığı ve yasal zorunluluk olan duyuru, yazışma ve bildirimlerin (bordro, ücret hesap pusulası, izin, KVKK, iş güvenliği vb) elden tebliğ edilmesi ve bu bildirimlere yazılı olarak cevap alınması neredeyse imkansızlaştı. Bu sebeple de ‘uzaktan bildirim ürünlerinin’ önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Kolaysoft Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Kezban Boztürk, “İK süreçlerini kolaylaştıran çözümler sağlıyoruz”

İK’cıların dijitalleşmeye geçiş süreçlerinde her zaman yanlarında olacaklarının altını çizen Kolaysoft Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Kezban Boztürk, Bilişim A.Ş. ile birlikte oluşturulan güçlü iş birliğine vurgu yaparak, “Tüm İK süreçlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar attık, İK süreçlerinin dijitalleşmesinde yaşanabilecek zorlukları ve zaman kaybını en aza indirmek için proaktif davranarak dijitalleşme sürecinde her geçen gün geliştirdiğimiz yeni özellikler ile iş süreçlerinde kaybedilen zamanı geri kazanmak ana odak noktamız” dedi.

Kezban Boztürk konuşmasında, “Güçlerimizi birleştirerek çıktığımız bu yolculukta, İK çalışanlarının ihtiyaç duydukları her alanda, uçtan uca teknoloji çözümleri sağlamak üzere Kolaysoft Teknoloji olarak her zaman yanındayız’’diye konuştu.

Bilişim A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Erdağ: “İK ekiplerinin başarılı dijital dönüşümü için kurumlara yol haritası sunacağız”

Türkiye’nin en yaygın İnsan Kaynakları Yazılımı hizmetini vererek, ülkemizin önde gelen yazılım şirketlerinden biri olan Bilişim A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Erdağ, Kolaysoft Teknoloji ile yaptıkları işbirliği ile kurumlara sunacakları Dijital Yol Haritası çalışmalarıyla destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tüm dünyayı zorlayan pandemi ve ekonomik daralmaya rağmen, Bilişim AŞ'nin sektördeki yerini korumaya ve yeni anlaşmalar yaparak %40’ın üzerinde büyüme sağladığını söyleyen Erdağ, Kolaysoft ile yaptıkları anlaşmayla pazardaki yerlerini daha da büyüteceklerini aktardı. Hüseyin Erdağ sözlerine şöyle devam etti:

"35 yılı aşkın bir süredir ülkemizde ürettiğimiz %100 yerli ve milli yazılımlarımızla, Türkiye'nin önde gelen kurumlarına dijital dönüşüm uygulamalarımızı sunarken, İK çalışanlarına dijital dönüşümlerinde destek vermeye devam edeceğiz. Dijitalleşme sürecinde müşterilerimize hem kendimiz hem de iş ortaklarımız aracılığıyla sunduğumuz uçtan uca çözümlerimiz sayesinde, ekiplerin kendi işlerine odaklanmaları için zamandan ve genel giderlerinden tasarruf etme imkanı veriyoruz. İnsan Kaynakları ekipleri uzmanlarına sunduğumuz Dijital Yol Haritası ile, kurumların işlerini dönüştürmeye ve geleceklerini ileri analiz ve ölçme yöntemleriyle analiz etmeye yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

Bilişim A.Ş. Hakkında;

Bilişim AŞ, 1985’te Ankara’da kurulmuş olup kendi endüstriyel yazılım ürünleri ile pazarlama ve proje geliştirme doğrultusundaki hizmetlerini ulusal bir yazılım odağı olarak sürdürmektedir.

Önemli kamusal ve özel kuruluşların Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) projelerinde sistem çözümleme/tasarım ve uygulama yazılımı geliştirme uzmanlığını, proje yönetiminde her türlü güçlüğü alt edebilecek mühendislik ustalığını, yazılım ürünleriyle ve başardığı hizmetlerle kanıtlamış, çağdaş teknolojinin bütün olanaklarına sahip, yenilikçi ve dinamik bir endüstri kuruluşudur.

Bilişim AŞ, Ankara ve İstanbul’daki merkezlerinde ağırlık verdiği Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarıyla geliştirdiği BilişimHR, Bilişim KamuHR, BilişimERP ve BilişimBI isminde özgün, %100 yerli ve milli yazılım ürünlerine sahiptir.

Bilişim AŞ’nin, uzun yıllar süreklilik ve uyum içinde Ankara ve İstanbul’da bir arada çalışan 70 kişiyi aşkın uzman kadrosu, her biri birbirini tamamlayan alan bilgilerine sahip bilgisayar mühendisleri, endüstri mühendisleri, proje yönetmenleri ve işlevsel danışmanlardan oluşan proje takımları biçiminde yapılanmıştır.

Bilişim AŞ, gerçekleştirdiği yazılım tasarımı, üretimi, eğitim, danışmanlık, destek ve sistem bütünleştirme hizmetlerinde ISO/IEC 27001:2013 Uluslararası Bilgi Güvenliği Standardı Belgesi’ne, ISO 9001:2008 Kalite Belgesi’ne ve TSE 13149 Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi’ne sahiptir. Uluslararası standartlara uygun yazılım geliştirme metodolojisi ve çok iyi eğitim görmüş deneyimli uzman kadrosunun üstün hizmet anlayışına uygun bir düzeyde, 1985’ten beri, gerçek bir “yazılım endüstrisi” oluşturan çizgide hizmetlerini sürdürmektedir.

Bilişim AŞ’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal, bilgisayar, donanım, yazılım, bilgi işlem, bilişim, iletişim vb. 3.000 dolayında Türkçe bilişim teriminin üretilmesinden Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) kuruluşuna, bilişim alanındaki ilk hizmet merkezlerinin kurulmasından, bilgisayar (bilimleri) mühendisliği öğretiminin doktora ve lisans düzeyinde başlatılmasına, oradan uygulama yazılımı düzeyinde ulusal yazılım endüstrisinin çekirdeğini oluşturan şirketlerin kuruluşuna değin, bilişim mesleğinin gelişmesinde her aşamada öncülük etmiş, proje yönetim deneyimi arasında OECD ülkeleri Hükümet Uzmanları İşbirliği Ortamında Kamu Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı Ortak Programı’nda (1980), Birleşmiş Milletler Bilişim Alanında Stratejik Planlama (UN/SPIN) Konferanslarında, UNESCO Toplantılarında Türkiye’yi temsil etmiş ve UNDP/UNOPS, Dünya Bankası (World Bank, IBRD), WHO, FAO, UNICEF gibi uluslararası örgütlerin çeşitli projelerinde yönetici olarak hizmet etmiştir.

Kolaysoft Teknoloji A.Ş. Hakkında;

Bilgi İşlem Teknolojilerinde son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler, hayatın her alanını etkilemeye devam ederken iş hayatını da büyük bir hızla değiştiriyor ve yepyeni teknolojik vizyonlar getiriyor. Kamu kurumları tarafından hayata geçirilen dijital dönüşüm süreci ve getirilen zorunluluk kapsamlarıyla iş hayatına entegrasyonu her geçen gün daha önemli hale geliyor.

Dijital dönüşüm, herkesin yaşamını her yönüyle etkileyen, kolaylaştıran, devletin vatandaşına sunduğu hizmetleri farklı bir boyuta taşıyan yepyeni bir anlayıştır. Kolaysoft Teknoloji A.Ş Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarla entegre çalışan; PEYK, ÜTS, e-Fatura, e-Fatura saklama, e-Arşiv fatura, e-Defter, e-İrsaliye gibi uygulamalarla müşterilerine dijital dönüşüm çözümleri sunmaktadır.

Türkiye’de e-dönüşüm yapbozunun eksik parçalarını tamamlayarak sektörün ileriki süreçte de güncel ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız. AR-GE ve inovasyonla büyüyen ekibimiz cesur, şeffaf hizmet anlayışı ile her zaman yanınızda. Bu ilkelerle yola çıkan Kolaysoft Teknoloji A.Ş. e-dönüşüm süreçlerinde yasal mevzuatlara hakim duyarlı ekibi ile en iyi hizmeti sunacaktır.

Kolaysoft Teknoloji AŞ’nin vizyonu, e-Dönüşüm düzenlemelerinin iş dünyasına yansımalarına yönelik enformatik sistemleri geliştirme, yerleştirme ve sürdürme hizmetlerinin sağlayıcılığını yapmaktır.

Kolaysoft Teknoloji AŞ’nin misyonu, İmkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı zevkli hale dönüştürmektir.