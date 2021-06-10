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Mardin'de Napolyon kirazı, üreticilerin yüzünü güldürdü

Mardin'de, Napolyon cinsi kirazın hasadına başlandı. Ömerli ilçesinde ekili 123 bin kiraz ağacından, 550 bin ton rekolte bekleyen kiraz üreticilerinin yüzü gülüyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Haziran 2021 Perşembe 14:32
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Mardin'de Napolyon kirazı, üreticilerin yüzünü güldürdü

MARDİN - Ömerli ilçesinde Napolyon cinsi kirazın hasadına başlandı. Bu yıl ilçede 123 bin kiraz ağacından, 550 bin ton verim bekleyen kiraz üreticilerinin yüzü gülüyor. Kiraz bahçelerini ziyaret eden Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, ilçelerinin üzümden sonra, kiraz ve patates üretiminde de atağa geçtiğini söyledi. Napolyon kirazının mahlep ağacının aşılanmasıyla üretildiğini aktaran Altındağ, "Ömerli'de alternatif tarımın yaygınlaştığını görmek, bize mutluluk veriyor. Çok meşhur kirazımız var. Bizimkisi Napolyon kirazı ama çok farklı. Çünkü mahlepten aşılanıp gelen acımtırak bir tadı, bir aroması var. Şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir meyve. Dolayısıyla bunu inşallah markalaştırıp, Ömerli’nin katma değer listesine ilave etmeyi hedefliyoruz. Türk Patent Enstitüsü'nden 'Karfoki üzümü'nün patentini aldık. İnşallah yakın zamanda Ömerli’nin Napolyon kiraz çeşidini de tescil etme işlemi başlatacağız" dedi.

KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ MARDİN'DE YAYGINLAŞIYOR

Ömerli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hüseyin Kahraman ise bu yıl 550 bin ton kiraz elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Anıttepe ve Alıçlı köylerimizde özellikle kiraz yetiştiriciliğinde çok ön plana çıkmakta. Bizim kirazımızın, diğer illerin kirazlarından farklı bir özelliği var. Bizim ağırlıklı çeşidimiz Napolyon olmakla birlikte gerek sarı kiraz gerekse Napolyon çeşidini mahlep üzerine aşılayarak elde ediyoruz. Bu nedenle tadı, aroması ve albenisi, diğer kirazlardan çok farklı. Zaten Ömerli kirazı olgunlaşıp hasada geldiğinde, diğer kiraz piyasasına göre daha yüksek fiyata satılmakta. Şu an ilçemizde mahlep üzerine aşılanan 123 bin kiraz ağacı var. Bu seneki rekoltemiz 550 bin ton civarında."

Kiraz üreticisi Mehmet Faik Özer de 20 yıldan bu yana kiraz yetiştirdiklerini belirterek, "20 yıla yakın kiraz yetiştiriciliği yapıyoruz. Susuz ve ilaçsız, tamamıyla doğal ortamda yetiştiriyoruz. Yüzde yüz organiktir. Sarı kiraz var, kırmızı kiraz var. Napolyon cinsi" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Napolyon KirazıMardinüretici
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