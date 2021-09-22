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Mobilya sektöründe Turquality destekleri nelerdir?

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Eylül 2021 Çarşamba 10:36
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Mobilya sektöründe Turquality destekleri nelerdir?

DİNÇER KARACALAR

Mobilya sektörü, ülkemizin lokomotif sektörleri arasındadır. Global ölçekte daha iyi bir konuma gelmesi noktasında ciddi potansiyeli vardır. Estetik ve tasarım üzerinde durulmaya devam edilmesi önemlidir. Türk mobilya sektörü, tasarımı ürünleri ve markaları ile uluslararası pazarda yer edinirken, hem markalaşma, hem döviz girdisi artışında, Turquality desteklerinden yararlanırlar ise, önümüzdeki süreçte kilogram başına olan ihracatları artacaktır.

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, hem teşvik, hem değer oluşturan bir iş modeli olduğundan, ürün ve hizmet üreten tüm sektörler tarafından yoğun talep görüyor. Son dönemlerde iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek geleceğe hazırlanan işletmeler, aynı zamanda global alanda markalaşma çalışmalarına hız katmak için rotalarını Turquality’e çeviriyor. Sektör lideri Progroup Uluslararası Danışmanlık 19 yıldır, Türk firmalarının stratejik, fonksiyonel ve operasyonel yönetim düzeylerini uluslararası şirketlerin seviyesine çıkararak, Türk markalarının global pazarlarda rekabet etmelerine rehberlik ediyor.

Turquality destekleri hakkında bilgiler veren Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Gizli ihracat kahramanları arasında olan mobilya sektörünün, Turquality kapsamına girmesini, yönetim işleyişinin sistematikleştirilmesini, kilogram başına ihracatın artışını, işlerin daha sanatsal, estetik ve değerli bir hale getirilmesine Progroup olarak rehberlik ediyoruz. Geçtiğimiz ay yayınladığımız Turquality’nin etki analiz raporuna göre, Turquality’den önce kilogram başına ihracat 6,91 dolar iken, Turquality kapsamına girildikten sonra kilogram başına ihracat 12,19 dolara çıkmıştır. Yine, Turquality’ye giren firmaların, ihracat yaptığı ülke sayısı %78,6 artmıştır. Özetle, Turquality iş modeli ile firmalar, sürdürülebilir bir şirket olarak ihracatlarını artırırken, global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

ÜRÜN SEKTÖRÜ TURQUALITY DESTEKLERİ

DESTEK TÜRÜ

LİMİTİ – TL

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescili, yenileme ve koruma

Limitsiz/yıl (5+ yıl)

Tanıtım harcamaları

Limitsiz/yıl (5+ yıl)

Mağaza kira

Limitsiz (Aynı anda 50 mağaza) /yıl (5+ yıl)

Mağaza temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari giderleri

1.515.000 TL (Kira desteği alan mağazalar için)/yıl (5+ yıl)

Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon, raf, dekorasyonlu köşe kira

Limitsiz/yıl (5+ yıl)

Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon, raf, dekorasyonlu köşe, temel kurulum dekorasyon, konsept mimari giderleri

1.515.000 TL /yıl (5+ yıl)

Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test, klinik test

3.793.000 TL /yıl (5+ yıl)

Franchise, dekorasyon, kurulum, konsept mimari giderleri

757.000 TL (Aynı anda 100 mağaza) /yıl (5+ yıl)

Franchise kira

1.515.000 TL (Aynı anda 100 mağaza) /yıl (5+ yıl)

Yönetim Danışmanlık ve Yazılım

3.793.000 TL /yıl (5+ yıl)

İstihdam

Limitsiz (Aynı anda 10 kişi)/yıl (5 yıl)

Pazar araştırma çalışmaları ve raporları

Limitsiz /yıl (5+ yıl)

Fuar

Limitsiz /yıl (5+ yıl)

Depolama Hizmetleri

Limitsiz /yıl (5+ yıl)
Anahtar Kelimeler:
Mobilya Sektöründe Turquality Destekleri Nelerdir
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