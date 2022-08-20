Musa Barış Bozan Türkiye’yi temsil edecek

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Ayakkabı tasarımı yapan iş adamı Musa Barış, Milano’da gerçekleşecek olan fuarda Türkiye’yi temsil edecek. Yurt dışından da çok talep aldığını belirten Musa Barış Bozan, heyecanlı olduklarını dile getirirken, “Elimizden geldikçe ülkemizi başarıdan başarıya koşturacağız. Her alanda Türkiye’nin başarısı ortada.” dedi. Ayrıca Barış Bozan, “Bütün fuar boyunca İtalyanların gözdesi haline geleceğimizden şüphemiz yok, yakında bütün dünya Türklerin Efsane marka oluşunu hayranlıkla izleyecekler.” dedi.