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Palandöken: Kredi kartı taksit sayısı arttırılmalı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dolar kurunda iniş çıkışlar maalesef yurtdışı bağlantılı birçok ürün grubunun da fiyatlarının artmasına neden oldu. Bu nedenle kredi kartına yapılan taksitte belirli kısıtlama olan ürün gruplarında taksit sayısı artırılmalı" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Kasım 2021 Cumartesi 14:18
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Palandöken: Kredi kartı taksit sayısı arttırılmalı

TESK Genel Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada, kur dengesizliğine karşı alım kolaylığı sağlamak adına taksit sayısı sınırlamasının artırılması gerektiğini belirtti. Palandöken, kredi kartına taksit sayısının mobilya ve beyaz eşyada 12 aydan 9 aya indirildiğini anımsatarak, "TV alımında 5 bin TL ve üzerinde 4 ay taksit imkanı sağlanmıştı. Pandemi etkileri halen ülkemizde ve dünyada devam ederken, geçici olduğuna inandığımız ve güvendiğimiz kur fiyatlarındaki yükseliş, birçok ürün grubunda fiyatların da doğrudan artmasına neden oldu. Kasım ayında birçok ürün grubunda, gerek e-ticaret gerek perakende dükkan satışlarında indirimler gerçekleşmesine rağmen fiyatlarda önemli bir artış oldu. Eşyasını yenilemek isteyen, hediye almak isteyen, yeni evlenecek olanlar gibi birçok vatandaşımız alacağını ertelemeden, daha kolay ödeme şekli sağlanmalı. Bu nedenle vatandaşlara daha kolaylaştırıcı bir adım atmak için bu taksit sayısı sınırlaması beyaz eşya, altın, mobilya, teknolojik ürünler, elektronik ürünlerde artırılmalı. Ekonomik anlamda daha uzun vadeye yayılan ödemeler her kesimi rahatlatacak, piyasalarda durgunluk yaşanmasına sebep olmayacaktır" dedi.

'TAKSİT SAYISI ARTTIRILMALI'

Palandöken, özellikle beyaz eşya fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Dolar kurunda iniş çıkışlar maalesef yurt dışı bağlantılı birçok ürün grubunun da fiyatlarının artmasına neden oldu. Büyük kasım indirimleri gibi avantajlı durumlara rağmen özellikle beyaz eşyada fiyatlar yüksek kalıyor. Bu nedenle kredi kartına yapılan taksitte belirli kısıtlama olan ürün gruplarında taksit sayısı artırılmalı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TESKBendevi PalandökenKredi Kartı
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