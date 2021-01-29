Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Ankara'dan törenle uğurlandı

ANKARA - Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı üzerinden Rusya'ya gönderilen ilk blok ihracat treni ile Çin'e bor götürecek ihracat treninin Ankara Gar'da gerçekleştirilen uğurlama törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu katıldı. Törende konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'nin maden ihracatında en önemli kalemlerden birinini bor olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, Türkiye'nin 2020 yılında 1,73 milyon ton satışla dünya bor sektöründeki liderliğini sürdürdüğünü kaydederek, küresel talebin yüzde 57'sinin karşılandığını belirtti.



'TÜRKİYE PARKURU 2 ŞUBAT'TA TAMAMLANACAK'



Bakan Dönmez, Eti Maden'in, bor sektöründe dünyada güvenilir ve sürdürülebilir tedarikçi olarak bilindiğini vurgulayarak, "Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen 'Kuşak ve Yol Projesi'nde, Türkiye kilit bir role sahip. Son yıllarda demir yollarına yaptığımız yatırımlar bu projeyle birleşince, yaklaşık 40 milyon metrekarelik bir alanda 60'dan fazla ülke ve 4,5 milyarlık dünya nüfusu hinterlandımıza girdi. Türkiye'den Çin'e demir yoluyla ilk bor ihracatını gerçekleştiriyoruz. 754 metre uzunluğunda, 42 konteyner yüklü trenimiz, Eskişehir Kırka'dan yola çıkan rafine bor ürünlerini Çin'in X'ian şehrine 2 haftalık bir zaman diliminde ulaştıracak. İhracat trenimiz Türkiye parkurunu 2 Şubat’ta tamamlayacak. Daha sonra Bakü-Tiflis-Kars demir yolu üzerinden X'ian şehrine ulaşacak. Türkiye'den Çin'e toplam 7 bin 792 kilometre yol kat edecek. Seyahat boyunca 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçecek. Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla artık 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz" dedi.



'ETİ MADEN'İN UZAK DOĞU PAZARINDA 1 MİLYON TON SATIŞ RAKAMI VAR'



Bakan Dönmez, Çin'in Türkiye'nin Uzak Doğu'daki en büyük ihracat rotası olarak dikkatleri çektiğini bildirerek, Türkiye'nin Çin pazarının en çok maden ihracatı yapılan pazarların başında geldiğini kaydetti. Bakan Dönmez, 2020’de Çin'e 5,8 milyon ton maden ihracatı yapıldığını anımsatarak şöyle konuştu:



"Maden tarafında yüzde 31, doğal taşta ise yaklaşık yüzde 35’lik bir ihracat payına sahibiz. Özellikle blok mermer-traverten, bakır, doğal taş ihracında ilk sıralardayız. Bor cevheri de Çin pazarında güçlü olduğumuz alanlardan biri. Eti Maden'in Uzak Doğu pazarında yaklaşık 1 milyon tona ulaşan satış rakamı var. Bu rakamın yüzde 60 ila 70’lik bölümünü, yani yılda 600 ila 700 bin tonluk bor ürünlerinin satışını Çin’e yapıyoruz. Eti Maden'in bölge pazarında Çin, ilk sırada yer alıyor. Eti Maden'in Çin pazarından bu yılın ilk 4 ayı için aldığı 400 bin tonluk sipariş miktarı, 2021'de de Çin'deki pazar payımızın artarak, liderliğimizin güçlü bir şekilde süreceğine işaret ediyor. Bugün adımını attığımız bu iş birliği Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar bizlere önemli bir avantaj sağlayacak."



'MOSKOVA'YA İLK BLOK İHRACAT TRENİNİ UĞURLUYORUZ'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye ile Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treninin uğurlama töreninin heyecan verici olduğunu belirterek, Türkiye'nin pandeminin başlangıcından itibaren Avrupa ve Asya arasında durağanlaşan dünya ticaretinin, kesintisiz olarak devamını sağlayan bir lojistik güç olduğunu ortaya koyduğunu hatırlattı. Bakan Karaismailoğlu Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattının, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğünü belirterek, "Bugün uğurlayacağımız ihracat trenimiz de Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya Federasyonu’ndaki varış yeri olan Moskova'ya kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol kat edecektir. Ülkemizde üretilen 3 bin 321 adet bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 adet vagona yüklenen 15 konteyner içerisinde Rusya Federasyonu Vladimir Bölgesine taşınacaktır. Daha önce deniz yolu ve karayoluyla yapılan bu taşımanın demir yolu ile yapılıyor olması, Türkiye’de demir yolu alanındaki atılımların ve demir yolu işletmeciliğimize duyulan güvenin sonucudur. Karayolu-demir yolu kombine taşımacılık ve kapıdan kapıya teslim modeli ile yapılacak olan bu taşıma ihracatçılarımıza çok önemli bir alternatif olacaktır. Konteyner ve TIR kasası taşımalarının demir yolu ile yapılması ile ihracatçımızın taşıma maliyetleri düşecek ve rekabet gücü artacaktır" diye konuştu.



'YOLCU ETTİĞİMİZ TREN YENİ BAŞARILARIMIZIN BAŞLANGICI'



Bakan Karaismailoğlu, Çin'in X'ian şehrine bin ton boraks madeninin 42 konteyner içerisinde götürüleceğini anımsatarak, "Eti Maden Boraks ihracat yüklemesini Kırka Bor Değirmenözü İltisak Hattında yapıyoruz. Çin’e ulaşan trenlerimiz gibi Moskova’ya varmak üzere yola çıkan trenimizin de yolculuğunu hiçbir sorun yaşamadan başarı ile tamamlayacağına canı gönülden inanıyorum. Her iki ülkenin ihracat ve ithalatçılarının ürünlerini demir yolu üzerinden güvenle taşıması ve böylelikle ticari ilişkilerimizin güçlenmesi elbette iki taraf için de son derece önemli. Ancak biz bu taşımaları sadece ticari bir faaliyet olarak görmüyoruz. Ticaret ve alışveriş, Türkiye ile Rusya arasındaki çok boyutlu ilişkilerin en önemli unsurlarından biri olmakta ve iki ülke arasındaki dostluk köprülerini de güçlendirmektedir. Rusya Federasyonu’na yolcu ettiğimiz ihracat trenimizin yeni başarılarımız için güzel bir başlangıç olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.