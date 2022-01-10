'Şeker pancarına düzenleme olmazsa fabrikalar kapanma noktasına gelir'

KONYA - PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, şeker pancarında fiyatların erken açıklanması gerektiğini belirterek, "Eğer şeker pancarına bir düzenleme olmazsa, fabrikalar kapanma noktasına gelir" dedi.



Torku ve Konya Şeker gibi çok sayıda iştiraki bünyesinde barındıran Anadolu Birlik Holding'in büyük hissedarı Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Özellikle şeker pancarı fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiğini belirten Ramazan Erkoyuncu, "40 yıldan beri ekim için ön avans fiyatı açıklanmadı. Pancar ekilir, bazen hasada yakın ya da sonra açıklanırdı. Ama bu yıl başta şeker pancarı olmak üzere, fiyatları baştan açıklamak zorundayız. İlgili birimlerle de konuştuk. Bütün şeker fabrikaları sahipleriyle toplantı yaptık. Eğer sağlıklı bir yaklaşım olmazsa, şeker pancarı çiftçisinin birim başına gelirinin biraz fazlası ya da aynı oranda olmazsa çiftçiye ekim yaptıramayız."



'ŞEKERİN ZAMMINI DA BEKLİYORUZ'



Şeker fabrikalarının kapanabileceğini ifade eden Erkoyuncu, "Eğer şeker pancarına bir düzenleme olmazsa, fabrikalar kapanma noktasına gelir. Birkaç yıl diyorum ama iyimser bir şekilde eğer zafiyet olursa bu yıl bile birçok fabrika kapanır. Doğuda ve batıda bazı şeker fabrikaları büyük bir ihtimalle kapanır. Niye? Pancar bulamıyorlar. Bazılarının da poları düşük. Pancar, Orta Anadolu'nun ürünü. Bu özelleşen bazı fabrikalar ise bana göre kapanacak" diye konuştu.



Şeker fiyatlarına da değinen Erkoyuncu, "Şeker fiyatlarına devlet yüzde 25 zam verdi; ama onun üzerinde satılıyor. Bu arz-talep olayı, piyasa kendiliğinden oluştu. Tekrar bir zammı, bizim yapmamız mümkün değil. Bu devlet iradesinde olan bir şey. Mevcut halde şeker fiyatından üreten bir kurum olarak çok memnunuz. Ama gelecek yılda eğer şekere zam verilmezse tabiri caizse külliyen zarar. Kapasite ve modernlik açısından biz zarar etmeyiz ama diğer fabrikalar dökülür. Dolayısıyla şekerin zammını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



'ÇOK BORCUMUZ VAR'



Erkoyuncu, Torku ve Konya Şeker markalarını barından holdingin borçlarıyla gündeme geldiğini, ancak bu borçların ödenecek düzeyde olduğunu belirtti. Borcun enerji sektöründeki yatırımlardan kaynakladığını ifade eden Erkoyuncu, "Holdingin borcunu söylemek uygun değil. Enerji ve gıda bölümünde çalışıyoruz. Sadece şunu söyleyeyim; piyasada söylenenler kadar değil ama baya yüklü miktarda. Enerji piyasasına girmekte art niyet yok. Evet, yüklü miktarda borcumuz var. Ama kamuoyunda söylendiği gibi bir batma durumumuz yok. Bu borçlar, rahat ve sağlıklı bir şekilde ödenir" dedi.