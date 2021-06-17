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Sivil havacılık fuarı 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Haziran 2021 Perşembe 14:51
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Sivil havacılık fuarı 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilecek

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı’nda 1996 yılından itibaren düzenlenen, sivil havacılık sektörüne yönelik gerçekleştirilen organizasyonlardan olan ISTANBUL AIRSHOW’un, 6-8 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Yirmi beş yıldır Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin destekleri ve Türk Hava Yolları, Turkish Technic ve TAV Havalimanları Holding sponsorluğunda Mint Fuarcılık tarafından düzenlenen ISTANBUL AIRSHOW’un, aynı zamanda Türkiye’nin ‘Uluslararası İhtisas Fuarı’ nitelik ve tesciline sahip tek sivil havacılık fuarı olduğu da kaydedildi.


 

SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜ KATILIYOR
 

ISTANBUL AIRSHOW’da, yolcu uçaklarından iş jetlerine, helikopterlerden hava ambulanslarına, sportif uçaklar ve ultralight’lara kadar tüm hava araçları, uçak motorları, seyrüsefer ve uçuş kontrol sistemleri gibi teknolojiler yer alacak. Öte yandan simülatörler, kargo, yolcu ve bagaj sistem ve ekipmanları, apron ve terminal sistemleri, havalimanı güvenlik ve entegrasyon sistemleri, havalimanı tasarım ve inşaatı, havalimanı ve terminal işletmecileri, hava yolları, charter ve hava taksi işletmeleri, havacılık kulüp ve meslek kuruluşları da yer alacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kovid-19 sürecinde yaşanan kısmi iyileşmelere karşın etkin düzeyde bir organizasyon düzenlenmesine henüz imkan bulunmadığından, 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan ISTANBUL AIRSHOW tüm uluslararası havacılık fuarları gibi ertelendi. Birçok ülkenin uluslararası seyahatlerde uyguladığı sürekli değişen serbest seyahat şartları ile karantina zorunlulukları ve fuar ziyaretlerine getirilen zorunlu kısıtlamaların halen devam etmesi bu kararın alınmasını kaçınılmaz hale getirdi” ifadelerine de yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Sivil Havacılık FuarıIstanbul
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