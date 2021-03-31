Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1397
ALTIN
448.696
DOLAR
8.2602
STERLİN
11.3299
EURO
9.6905
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim...
İcradan satılık fındık bahçesi
İcradan satılık fındık bahçesi
Gökçebey İlçesi’ne spor salonu yaptırılacak
Gökçebey İlçesi’ne spor salonu...
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet konut satışa sunuluyor
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet...

SUDER’in yeni Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu oldu

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği’nin (SUDER) Genel Kurulu’nda yapılan seçimde SUDER Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Pınar Su ve İçecek Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu seçildi. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
31 Mart 2021 Çarşamba 16:10
0 Okunma
SUDER’in yeni Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’de 20 yıldır ambalajlı su sanayinin önde gelen firmalarını çatısı altında toplayan Ambalajlı Su Üreticileri Derneği’nin (SUDER) 11. Olağan Genel Kurulunda, bir önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Pınar Su ve İçecek Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, SUDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenirken, Başkan Yardımcısı Dağdelen Su Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özdemir oldu. 

SUDER ve üye firmalar, toplumun ihtiyaç duyduğu kaliteli ve güvenli ambalajlı suların yeterli miktarlarda üretimlerini gerçekleştirerek sağlıklı koşullarda tüketicilere sunmak, sektörü ve paydaşlarını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ambalajlı su üreticisi firmalar ve tedarikçi firmalar olmak üzere toplam 38 üyesi bulunan SUDER, 15 bin kişiye doğrudan, 85 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

“SUDER, güç birliği içerisinde yoluna devam edecek”

SUDER Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Hüseyin Karamehmetoğlu, önceki dönem SUDER Yönetim Kurulu’na, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Seyhanlı’ya ve genel kurula katılan diğer dernek üyesi katılımcılara katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. 

Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakların etkili ve verimli kullanımının gerekliliğine dikkat çeken Hüseyin Karamehmetoğlu, SUDER’in yeni dönemde de sağlıklı, kaliteli, ambalajlı suların tüketimini artırmak için toplumda farkındalığın artmasına yönelik çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi. Karamehmetoğlu, “15 bin kişiye doğrudan, 85 bin kişiye dolaylı istihdam sunan Türkiye Ambalajlı Su Sektörü’nün sağladığı faydayı genişletmek için çalışacağız. Bu çerçevede sektörümüzün, kamu nezdinde mevzuata ilişkin konularda ideal çözümlere ulaşabilmesi için tüm süreçlerde üyelerimizle güç birliği içerisinde aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz.” dedi. 

SUDER Yönetim Kurulu

 

Genel Kurulda yapılan seçimler sonrasında oluşan yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yapıldı. SUDER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: 

Başkan – Hüseyin Karamehmetoğlu – (Pınar Su ve İçecek)

Başkan Yrd. – İsmail Özdemir – (Dağdelen Su) 

Sayman – Ayhan Balcı – (Saka Su)

Üye – Ediz Aksoy – (Danone Hayat Su)

Üye – S. Can Emci – (Erikli & Nestle Waters)

Üye – Murat Dündar Akgün – (Coca-Cola Damla Su)  

Üye – Yaşabey Kalebaşı – (Assu)

Üye – Hakan Çelik – (Pürsu)

Üye – Mehmet Tuncay İşmar – (Uludağ Premium)

SUDER Denetim Kurulu

Üye - Süleyman Kandemir – (Köksan Pet)

Üye - S. Emir Köylüoğlu – (Ase Plastik)

Üye - Muharrem Eskiyapan – (Nuhdem Plastik)

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
SuderHüseyin KaramehmetoğluPınar Su
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli kripto para borsasından kullanıcılarına 2000'er HOT
Yerli kripto para borsasından kullanıcılarına 2000'er HOT
Bitcoin 58,000 doların üzerine yükseldi
Bitcoin 58,000 doların üzerine yükseldi
Özilhan: Özgürlükler ve laiklik birlik ve beraberliğimizin çimentosu
Özilhan: Özgürlükler ve laiklik birlik ve beraberliğimizin çimentosu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans