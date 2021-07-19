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TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL'İN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:43
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TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL'İN KURBAN BAYRAMI MESAJI

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu  (TARIMKON ) Genel Başkanı Hakan YÜKSEL,  Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bayramın birlik, bütünlük ve kardeşliğin pekişmesine vesile olması temennisinde bulunan TARIMKON Genel Başkanı Hakan YÜKSEL, mesajında şunları kaydetti:

“Bayramlar;  dostluk ve kardeşlik duygularının canlandığı, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin yaşatıldığı,  birlik ve beraberlik bilincinin ön plana çıkartılarak toplumsal barışın tesis edildiği güzide zaman dilimleridir.

Milli birlik, bütünlük ve kardeşliğe ziyadesiyle ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak sevgiyle, hoşgörüyle tam bir kaynaşma ve birliktelik ruhuyla hareket etmeli ve sürekli dayanışma içinde olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta hemşehrilerim olmak üzere; tüm milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, Bayramın tüm İslam âlemi için barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ederim.

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TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSELİN KURBAN BAYRAMI MESAJI
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