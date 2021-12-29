Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,847.79
ALTIN
701.06
DOLAR
12.09
STERLİN
16.27
EURO
13.68
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
TİKA 10 Uzman Yardımcısı...
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi istihdam edecek
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık otoparkı kiraya verecek
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık...

TCMB: Altın hesaplarından TL mevduata dönüşe destek verilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının, hesap sahibinin talebi üzerine, Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Aralık 2021 Çarşamba 10:32
5 Okunma
TCMB: Altın hesaplarından TL mevduata dönüşe destek verilecek

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 21 Aralık 2021 tarihli ve 62 sayılı 'Basın Duyurusu' ile döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının, Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağının açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu defa altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TCMBAltınMevduatHesap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Önder Yılın Başarılı İş İnsanı ödülünü aldı
Mehmet Önder Yılın Başarılı İş İnsanı ödülünü aldı
Bakan Nebati: Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilkini gerçekleştirdik
Bakan Nebati: Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilkini gerçekleştirdik
Bakan Nebati: Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilkini gerçekleştirdik
Bakan Nebati: Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilkini gerçekleştirdik
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans