Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,043.71
ALTIN
802.88
DOLAR
13.83
STERLİN
18.84
EURO
15.69
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

TCMB: Tüzel kişilerin TL vadeli mevduata dönüşümü de desteklenecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ocak 2022 Salı 14:18
0 Okunma
TCMB: Tüzel kişilerin TL vadeli mevduata dönüşümü de desteklenecek

ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiğini duyurdu.

TCMB, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz ve altın mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlandığını hatırlatarak, "Buna ek olarak, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TCMBTL Vadeli Mevduat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021'de elleçlenen konteyner miktarı 12,5 milyon TEU'yu aştı
2021'de elleçlenen konteyner miktarı 12,5 milyon TEU'yu aştı
'Şeker pancarına düzenleme olmazsa fabrikalar kapanma noktasına gelir'
'Şeker pancarına düzenleme olmazsa fabrikalar kapanma noktasına gelir'
"7 milyar 749 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık"
"7 milyar 749 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans