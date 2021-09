TİM 2020 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 28’İNCİ Olağan Genel Kurulu ile 2020 İhr acatın Şampiyonları Ödül Töreni, TİM Başkanı İsmail Gülle ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye'de geçtiğimiz yıl en fazla ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi. Kurulda, TİM Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı’nın tanıtımını da gerçekleştirdi ve yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

İLK BİN FİRMANIN YÜZDE 57,5’İ MARMARA BÖLGESİ’NDE

Buna göre; ilk binde yer alan şirketlerin toplam ihracatı 92,6 milyar dolar, toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 54,6 oldu. İlk 1000’in yüzde 78,9’u yerli firmalardan oluştu. Bu firmalar, ilk bin firmanın toplam ihracatının yüzde 59,3’ünü gerçekleştirdi. İlk bin firmanın yüzde 57,5’i Marmara Bölgesi’nde yer aldı.

İLK BİN İHRACATÇI, TOPLAM 1 MİLYONA YAKIN İSTİHDAM SAĞLADI

2020 yılında listede en fazla firması yer alan il ise 426 ile İstanbul oldu. Sektör bazında İlk bin ihracatçı listesindeki toplam ihracatın yüzde 23,8’ini otomotiv endüstrisi, yüzde 10,7’sini kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 10,5’i çelik, yüzde 9,4’ünü hazırgiyim ve konfeksiyon, yüzde 8,4’ünü de elektrik-elektronik sektörleri gerçekleştirdi. İlk bin ihracatçı, toplam 1 milyona yakın istihdam sağladı.

GÜLLE: İHRACATIMIZI 2026’DA 300 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ

Kurulda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle “80’li yıllarda, yıllık ihracatımız 3 milyar dolarken; bugün bu rakamı sadece 2 günde gerçekleştiriyoruz. 90’lı yıllarda, yıllık ihracatımız 15 milyar dolarken; bugün bu rakama bir ayda ulaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük bir cesaret ve vizyonla gerçekleştirilen sanayi ve yatırım hamleleri, ihracatımızı, 2000’li yıllarda 100 milyar dolara; 2010’lu yıllarda 150 milyar dolara taşıdı. 2019’da 180 milyar dolarla kırdığımız Cumhuriyet tarihi rekorunu küresel salgına rağmen 2021’de 211 milyar dolara, 2026’da 300 milyar dolara emin adımlarla çıkaracağız. İhracat, dünya arenasındaki gururumuzdur. Türkiye bugün artık üretim ve ihracatta yapısal bir değişimin, güçlü bir şahlanışın eşiğinde” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK 10 ŞAMPİYONA ÖDÜLLERİNİ TAKDİM ETTİ

Genel Kurul ve ödül törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İlk 1000 İhracatçı firma temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve ilgili paydaş kurumların Başkanları, TİM Delegeleri, İhracatçı Birliklerinin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve Delegeleri ile TİM Konsey Üyeleri katıldı.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLK 10 FİRMA

Türkiye'de 2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri, Cumhur-başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirerek ödül alan ilk 10 şirket sırasıyla; Ford Otomotiv Sanayi, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları, Vestel Ticaret, Kibar Dış Ticaret, Arçelik, TGS Dış Ticaret, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Türkiye Petrol Rafinerileri ve Mercedes-Benz Türk oldu.

Törende ayrıca 28 sektörün en fazla ihracat yapan şampiyonlarının ödülleri de bakanlar ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından takdim edildi.

“İHRACATIMIZI 300 MİLYAR DOLARA EMİN ADIMLARLA TAŞIYACAĞIZ”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, törende yaptığı konuşmada ülke ekonomisinin ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan Türk ihracatçısının başarısına dikkat çekti.

Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran ihracat ailesinin yeni rekorlara emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Gülle “Bugün bizleri bir araya getiren ihracat yolu, uzun bir yol. Bu yol meşakkatli, mücadele isteyen bir yol. Biliyoruz, işimiz kolay değil ama şunu da biliyoruz ki; hiçbir zorluk, hiçbir kriz, büyük ihracat ailemizi yıldıracak güçte değildir. Bu ülke için ihracat ailesi olarak daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam için elim-izi taşın altına koymaya; Cumhuriyet tarihinin yeni ihracat rekorlarını kırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. 2021 yılında güven endekslerinden sanayi üretimine kadar üretim ve ihracatı kapsayan tüm verilerde tarihî zirvelere eriştik. Yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7‘lik büyümenin 10,8 puanı, yani yarısı ihracattan geldi. Böylece Türkiye, OECD ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke oldu. Bu başarıya en büyük katkıyı sağlayan biz ihracatçılar; 2019’da 180 milyar dolarla kırdığımız Cumhuriyet tarihi rekorunu küresel salgına rağmen 2021’de 211 milyar dolara, 2026’da ise 300 milyar dolara emin adımlarla taşıyacağız. Bu potansiyel, bu inanç, bu gayret bizde mevcut. Veriler, gerçekler, olgular buna işaret ediyor. Allah’ın izniyle, bu noktadan geriye dönüş asla yok. Söz konusu hedefleri mümkün kılan, bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran, elinde bavuluyla ülkeden ülkeye koşan, bunu da kendisi için değil çalışanları için, onların aileleri için, evlatları için yapan; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için gecesini gündüzüne katarak çalışan yol arkadaşlarımı, kıymetli ihracatçılarımızı tebrik ediyorum” dedi.

“TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ŞAHLANIŞIN EŞİĞİNDE”

Türkiye’nin bugün küresel ihracattan yüzde 1’in üzerinde pay alan, üretim ve ihracatta bir üst lige adım atmış bir ülke olduğuna işaret eden Gülle “80’li yıllarda yıllık ihracatımız 3 milyar dolarken bugün bu rakamı sadece 2 günde gerçekleştiriyoruz. 90’lı yıllarda yıllık ihracatımız 15 milyar dolarken bugün bu rakama bir ayda ulaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük bir cesaret ve vizyonla gerçekleştirilen sanayi ve yatırım hamleleri, ihracatımızı, 2000’li yıllarda 100 milyar dolara, 2010’lu yıllarda 150 milyar dolara, 2021’de 211 milyar dolara taşıdı. Hiç şüphesiz Türkiye bugün, katma değerli, inovatif, yüksek teknolojili ve markalı ihracatını artırmış, ihracatçı sayısını 100 binlere ulaştırmış, ürünlerini ve ihraç pazarlarını çeşitlendirmiştir. Bugün göklerde uçan İHA’larımız, SİHA’larımız ve TİHA’larımızla yeni yatırımlarımızla, yeni projelerimizle, yerli otomobilimizle, milli gemilerimizle, savunma sanayimizle, artık Türkiye, üretim ve ihracatta yapısal değişimin, güçlü şahlanışın eşiğinde olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“KÜRESEL TİCARETİN ÖNEMLİ AKTÖRÜYÜZ”

Türkiye, küresel tedarik zincirinin yeniden yapılanmasıyla olağanüstü fırsatlar yakalayarak global ticaretin önemli bir aktörü haline geldiğini belirten Gülle, şöyle devam etti:

“Dünya artık tek kutuplu yerine Türkiye'nin de içinde bulunduğu çok kutuplu bir üretim ve tedarik zincirini benimsedi. Bugün ortaya çıkan bu yeni anlayışın avantajlarını görüyor ve yaşıyoruz. Tabii ki bizi bekleyen fırsatların yanında risklerin de farkındayız. TİM olarak, bu riskleri fırsata çevirmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Öncelikle küresel ölçekte yaşanan konteyner krizine çözüm bulmak üzere ihracatçılarımız ile lojistik sektörü arasında dijital bir köprü vazifesi görecek olan Türkiye Lojistik Portalı’nı hayata geçiriyoruz. İnşallah, portalımızı önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşıp ihracatçılarımızın kullanımına sunacağız. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında tüm dünyada hizmet sektörleri geldi. Ülkemiz, hızlı ve başarılı aşılama kampanyası neticesinde, yılın ilk 7 ayında hizmet ihracatını yüzde 46 artırarak 24,8 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz, hizmet ihracatımızda 100 milyar doları aşmak. Bu hedefe ulaşmak gayesiyle Meclisimizin talebine karşılık Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nü hayata geçirdiği için Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl, mal ihracatımızın yanında hizmet ihracatımızda da yeni rekorlar kıracağız.

“İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYORUZ”

TİM olarak Cumhurbaşkanı desteği ve liderliğiyle Türkiye’nin müreffeh yarınları için ihracat ailesinin var gücüyle çalışmaya devam ettiğini aktaran Gülle, şunları kaydetti:

“Büyük sorumluluğumuzun bilinciyle, ilklere imza atıyoruz. Türkiye’nin ilk ihracat şûrasını 2022 yılı şubat ayında, istişarenin bereketinden istifade etmek ve ihracatımızın geleceğini şekillendirmek üzere Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmek arzusundayız. Ayrıca ihracatı tabana yaymak, daha fazla girişimciyi ihracatla tanıştırmak için Türkiye’nin dört bir yanında ilk kez TİM-KOBİ ihracat seferberliği eğitim programlarını düzenledik. Eğitimlerimizin olumlu sonuçlarını rakamlarda da net bir şekilde görmekteyiz. Her ay ortalama bin 500 firmamız ailemize katılarak ihracatımıza her ay yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlıyor. 2018’de 65 bin olan ihracatçı firma sayımız da bugün büyük bir ivmeyle 100 bini aştı. İhracat ailesi her işini ölçerek yapar. Çünkü ölçemezsek yönetemeyiz, bunu gayet iyi biliyoruz. ‘Sadece nicelik yetmez, ihracatımızın niteliğini de artırmalıyız’ diyerek İnovaTİM, İnovaLİG, İnoSuit ve TİM-TEB girişim evlerimizle ihracatımızın katma değerini artıracak projeler yürütüyoruz. İnovasyon bilincini yaygınlaştırmak adına başlattığımız Türkiye İnovasyon Haftası’nı küresel ölçekte yarışan bir organizasyon haline getirdik. Sıra dışı ve marifetli işler yapabilmek adına istişare mekanizmamızı son zamanlarda daha da genişlettik.”

“İLK 1000 İHRACATÇI TOPLAM 1 MİLYONA YAKIN İSTİHDAM SAĞLADI”

TİM Başkanı İsmal Gülle, “Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı’nın tanıtımını da gerçekleştirdi ve yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

İlk 1000 ihracatçının 93 milyar dolarla toplam ihracatın yüzde 55’ini gerçekleştirdiğini kaydeden Gülle “İstihdamın ihracatla yükseleceğini her zaman ifade ediyoruz. İlk 1000 ihracatçımızın istihdama sağladığı katkı, bu gerçeği bir kez daha gösterdi. Araştırmamızın sonuçlarına göre; ilk 1000 ihracatçımız, firma başına 1000 kişilik istihdam sağlayarak toplam 1 milyona yakın istihdam sağladı. Bununla beraber, ilk 1000 arasında 50 ilden ihracatçılarımızın yer alması, ihracatımızın ülke sathına yayıldığını gösteriyor. Bu yıl 169 firmamız, ilk 1000 İhracatçı Listesi’nde yerini alarak bu heyecana ortak oldu. Kendilerini canıgönülden tebrik ediyoruz. 831 firmamız da listedeki yerlerini korumayı başardı. Büyük olmak zor ama büyük kalmak daha zordur. Onları da tebrik ediyoruz. Listeye yeni girenler Türkiye’nin yarattığı fırsatları, listede çok uzun zamandan beri yerini koruyanlar da ülkemizin istikrarını göstermektedir” dedi.

“AR-GE HARCAMASI 12 MİLYAR LİRAYI AŞTI”

İlk 1000 ihracatçının 2020 yılında 12 milyar lirayı aşkın Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiğini söyleyen Gülle “İhracat için olmazsa olmaz gerçek, Ar-Ge’dir. Ar-Ge noktasında altını özellikle çizmek istediğim husus; Ar-Ge merkezi olan firmalarımızın, diğer firmalara göre yüzde 73 oranında daha fazla ihracat gerçekleştirmeleri. Biz, Türkiye’nin ihracatla, ihracatın da inovasyonla yükseleceğine inancımızla inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“HAYALİMİZ; İSTANBUL’A İHRACATÇILARIMIZ İÇİN ULUSLARARASI BİR FUAR MERKEZİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihracat ailesine verdiği desteğe vurgu yapan İsmail Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhracatçılarımızın son 2 yılda hükümetimize ilettiğimiz 122 talebinin tamamı, ivedilikle çözüme kavuştuğu için müteşekkiriz. Cumhurbaşkanımızın bizlere açtığı yolda ihracatımız artıyor, demek ki doğru yolda ilerliyoruz. İhracatçı sayımız artıyor, demek ki her kesimde ihracat heyecanını uyandırıyoruz. İhracat birim değerimiz yükseliyor, demek ki markalaşmayla, inovasyonla, tasarımla ürünlerimizin katma değerini yükseltiyoruz. Ülkemiz ve ihracatçımıza değer katacak bir hayalimiz var; İstanbul’da ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, ihracatçılarımızın ürünlerini gururla sergileyebileceği, uluslararası bir fuar merkezi… Ve bu hayalimiz için, ihracat ailesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.”

“CUMHURBAŞKANIMIZA SÖZ VERDİK”

Gülle, “İhracatımız büyük bir ivmeyle yükselirken, ihracatçılarımızın finansman ihtiyacı da aynı hızda artıyor. Küresel hammadde ve enerji piyasalarında yükseliş, firmalarımızın girdi maliyetlerini de olumsuz yönde etkileyerek ilave bir finansman ihtiyacı doğuruyor. Buradan hareketle, Eximbank’ın kaynaklarını güçlendirecek, ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlar atılması, ihracatçılarımıza teminat şartı koşmayan yöntemlerin geliştirilmesi, ülkemizin cari işlemler dengesine önemli katkılar sağlayacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin desteğiyle bu hususların en kısa sürede çözüme kavuşacağına yürekten inanıyoruz. İhracat ailesi, rekorlara aşina, pandemiye karşı direnci tescil edilmiş bir camiadır. Bu ailenin Türkiye’deki tek çatı kuruluşu olan TİM, dün olduğu gibi bugün de aynı inanç ve şevkle bu yola devam etmektedir. Hiç şüphesiz gençlerimizle, kadınlarımızla, markalarımızla, teknolojimizle yarın da büyük başarılara imza atacaktır. Her zaman söylüyoruz; ihracat görevimizdir, ihracat borcumuzdur, ihracat geleceğimizdir, ihracat istikrarımızdır, ihracat gücümüzdür. Cumhurbaşkanımıza bir kere söz verdik, sözümüzden dönmeyiz. Çünkü ihracat, dünya arenasındaki gururumuzdur” dedi.

İLK 1000 İHRACATÇININ KATKISI 92,6 MİLYAR DOLAR

28. TİM Olağan Genel Kurulu’nda ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2020’ araştırmasının sonuçları da açıklandı. TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma, ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına olanak sağlayarak ihracatçı firmalara yol gösterirken, ihracatın gelişimi için yapılan çalışmaların sonuçlarını da gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, ilk 1000'de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 92,6 milyar dolar. Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 54,6; 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı 11 oldu.

İlk 1000’in yüzde 78,9’u yerli firmalardan oluştu. Bu firmalar, ilk 1000’in toplam ihracatının yüzde 59,3’ünü gerçekleştirdi. İlk 1000 firmanın yüzde 57,5’i Marmara Bölgesi’nde yer aldı.

169 FİRMA LİSTEYE İLK KEZ GİRDİ

2019 yıldan farklı olarak 169 firma listeye ilk kez girdi ve bu firmaların toplam ihracatı 5,65 milyar dolar oldu. İhracatını 1 milyar dolar üzerine taşıyan toplam 17 şehir, ihracatın lokomotifi oldu. İlk 1000’in yüzde 66,5’i üretici-ihracatçı firmalardan oluştu. İlk 1000 firmanın yüzde 57,5’i Marmara Bölgesi’nde yer aldı.

İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde 50 ilden firmalar yer aldı. 2020 yılında listede en fazla firması yer alan iller; İstanbul (426 şirket), İzmir’den (80 şirket), Gaziantep’ten (73 şirket), Bursa (61 şirket), Kocaeli (59 şirket) ve Ankara (49 şirket).

OTOMOTİV SEKTÖRÜ LİDER

Sektör bazında incelendiğinde, İlk 1000 İhracatçı Listesi’ndeki toplam ihracatın yüzde 23,8’i otomotiv endüstrisi, yüzde 10,7’sini kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 10,5’i çelik, yüzde 9,4’ünü hazırgiyim ve konfeksiyon, yüzde 8,4’ünü de elektrik – elektronik sektörü gerçekleştirdi.

Araştırma sonuçlarına göre Ford Otomotiv Sanayi A.Ş, 4 milyar 897 milyon 527 bin dolarlık ihracatla 2020 yılında da liderliğini korurken, Toyota Otomotiv Sanayi Türki-ye A.Ş 3 milyar 576 milyon 484 bin dolarla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 2 milyar 282 milyon 777 bin dolarla üçüncü oldu.