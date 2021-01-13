Tırport Insights, lojistik sektörünün nabzını tutacak

HABER: DİNÇER KARACALAR

Devreye aldığı dijital hizmetleriyle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önemli lojistik platformlarından birisi haline gelen Tırport, lojistik bilgi servisi Tırport Insights’ı Ocak 2021 tarihi itibariyle yayına aldı. Lojistik sektörünün canlı ve güncel verileri, sektöre ilişkin raporlar, değerlendirmeler, analiz ve öngörüler Tırport Insights’tan yayınlanmaya başladı.

Türk lojistik sektöründe gerçekleşen veriler, dünya ve Türkiye’den sektöre ilişkin karşılaştırmalı analizler, devlet kurumlarından ve sektör derneklerinden yayınlanan rapor özetleri, artık Tırport Insights’tan paylaşılacak. Canlı verilere de dayanacak zengin bir içerik, sektör paydaşlarına, eğitim ve akademik dünyaya sunulmaya devam ederken, lojistik sektörünün nabzını tutacak.

Tırport, lojistik sektörünün uçta uca dijitalleşmesine liderlik ediyor

Türkiye’nin en büyük lojistik dijital platformu haline gelen Tırport, arttırılmış zeka ile desteklenen dijital çözümleriyle dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Türk lojistik teknolojileri startup’ı oldu.

Ülkemizde ve globalde lojistik sektörünün uçtan uca dijital dönüşümüne liderlik ettikleri açıklayan Tırport Pazarlama Direktörü Burcu Kale, şunları söyledi:

“Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına ev sahipliği yapan Türkiye’de, yük taşımacılığının %90’ı karayollarıyla yapılıyor. Her gün yaklaşık 450 bin kamyon yük alırken, 1 milyonun üzerinde SRC belgeli kamyon şoförü ekmeğini doğrudan kamyonundan yiyor. Tırport olarak bizler, konum tabanlı ve gerçek zamanlı tüm nakliye operasyonlarının 7/24 izlenmesi ve yönetilmesinden; kamyonların gidiş yükü ile yoldayken dönüş yükü bulabilmelerine kadar her aşamada lojistik sektörünün uçtan uca dijital dönüşümüne önderlik ediyoruz. Global çapta lojistiğin dijitalleşmesinde ilklere imza atan lider bir teknoloji grubuyuz. Bu ay devreye aldığımız Tırport Insights ile lojistik sektörüne sıra dışı bir canlı bilgi kaynağı sunacağız. Sektörde gerçekleşen verileri anlamlandırıp, kamuoyuyla aktif olarak paylaşırken, lojistik sektörü ve aktörlerinin, endüstri 4.0’a geçişini kolaylaştırmayı, sektördeki verimliliğin ve karlılığın yükseltilmesini, ülke lojistik kapasitesinin dikey ve yatay yönde artırılmasının sağlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Tırport Insights’ta neler var?

*Türkiye karayolu nakliye trafiği yoğunluk haritası,

*Türkiye’nin yük çıkış noktalarının, şehir-ilçe bazında yoğunluk haritası,

*Sektöre ilişkin dönemsel kıyaslamalar ve analizler, sektörünün nabzını gösteren infografikler, *Çeşitli özel ve resmi kurumlar tarafından sektöre ilişkin yayınlanan raporlar, lojistik sektörünü ilgilendiren, dünyadan ve Türkiye’den önemli haber, rapor, değerlendirme ve analizler,

*Sektöre yön veren makale ve değerlendirmeler,

*Üniversitelerdeki öğrenci ve akademisyenlerin akademik çalışmalarda kullanabileceği, gerçek verilere dayanan anonimleştirilmiş veri setleri,

*Sektöre ilişkin yapay zekâ çalışmalarına destek verecek açık kaynak kodlu kütüphane hizmetleri,

*Sektöre yönelik doğal dil işleme, yazı ya da görsel içerikleri anlamlandırma, öneri sistemleri geliştirme, dağıtım sistemleri optimizasyonu gibi yapay zekâ çalışmalarının yönlendirilmesini sağlayan derin öğrenme altyapılarının sunulması hedefleniyor.