Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,936.82
ALTIN
776.29
DOLAR
13.40
STERLİN
18.09
EURO
15.11
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Altınbaş Üniversitesi Akademik Personel alacak
Altınbaş Üniversitesi Akademik Personel...
Sulusaray Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak
Sulusaray Belediyesi zabıta ve...

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuğa başvuru, ayda 100 bine ulaştı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ocak 2022 Salı 16:32
0 Okunma
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuğa başvuru, ayda 100 bine ulaştı

ADANA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ara buluculuğun önemine dikkat çekerek, "Şu an ülke genelinde ara buluculuğa gelen başvuru sayısı, ayda 100 bine ulaşmış durumda. Demek ki attığımız adım başarılı oldu" dedi. 

Kentte yapılan Adana Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışına; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra eski TBMM Başkanı ve Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Onur Yüksel, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, bazı milletvekilleri, oda başkanları ile kurum yetkilileri katıldı. Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç, açılış konuşmasında ara buluculuğun iş dünyası için önemli çözüm merkezi olduğunu belirterek, "Bu kapsamda Adana Sanayi Odası olarak TOBBUYUM iş birliğiyle ara buluculuk faaliyetlerine bölgemizde Adana Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi olarak başlıyoruz" dedi. 

'MİRAS DAVASI 4 SAATTE ÇÖZÜLDÜ'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Türkiye genelinde 55 odada ara buluculuk merkezinin faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, 390 ara bulucunun bu merkezlerde çalıştığını dile getirdi. Diğer ara bulucuları da merkezlerde görev almaya davet eden Hisarcıklıoğlu, "Şu an ülke genelinde ara buluculuğa gelen başvuru sayısı, ayda 100 bine ulaşmış durumda. Demek ki attığımız adım başarılı oldu. Toplumda da bu konu hakkında bilgi arttı ve bunun faydalarını da insanlar görmeye başladı. Mesela Seydişehir'de 28 farklı kişiyi ilgilendiren ve 2 yıldır devam eden bir miras davası, ara buluculukta 4 saatte çözüldü. Ticaretimizi kolaylaştıracak, ekonomimizi ve yargı sistemimizi güçlendirecek, toplumsal barışımıza katkı sağlayacak her düzenleme, bizim için önemli ve değerlidir" diye konuştu. 

TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Çiçek ise projenin önemini vurgulayarak, ara buluculuğun ülkeye geliş sürecini anlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TOBB Başkanı HisarcıklıoğluArabuluculuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Muş: Türk inşaat sektörünün proje bedeli 29,3 milyar dolara ulaştı
Bakan Muş: Türk inşaat sektörünün proje bedeli 29,3 milyar dolara ulaştı
Bakan Dönmez: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Bakan Dönmez: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Ekmekte makul fiyat artışı gündeme gelecek
Ekmekte makul fiyat artışı gündeme gelecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans