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TOGG, üstyapı inşaatında bin 500 kişinin istihdam edileceğini duyurdu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Gemlik Tesisi’nde başlayan üstyapı inşaatında 220, toplamda ise bin 500 personelin istihdam edileceği duyuruldu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ocak 2021 Pazartesi 15:22
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TOGG, üstyapı inşaatında bin 500 kişinin istihdam edileceğini duyurdu

BURSA - Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz’da Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atıldı. Fabrikada üstyapı inşaat çalışmaları başlatılırken, TOGG’un sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda, üstyapı için mobilizasyon alanının çalışmalarının başlatıldığı, ocak ayı içerisinde 220, toplamda ise bin 500 personelin istihdam edileceği duyuruldu.

Paylaşılan videolu açıklamada şunlar kaydedildi:

“2021 yılına planlarımız doğrultusunda üstyapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üstyapı inşaatı için ocak ayında 220, toplamda bin 500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin.”

Paylaşılan videoda, altyapı çalışmaları hakkında da bilgiler verildi. Toplamda 550 bin metreküp kazı çalışması, 225 bin metreküp dolgu, 30 bin 900 adet de zemin güçlendirme kolonunun yapıldığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin Otomobili Girişim GrubuIstihdamOtomobil
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