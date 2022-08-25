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TÜİK: Temmuzda 111 bin 904 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Temmuz ayında 111 bin 904 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 11:16
TÜİK: Temmuzda 111 bin 904 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; trafiğe kaydı yapılan 111 bin 904 taşıtın yüzde 48,7'sini otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,3'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kaydı yapılan taşıt sayısı önceki aya göre yüzde 2,4 ararken önceki aya göre kamyonette yüzde 62,4, otomobilde yüzde 26, kamyonda yüzde 9,7 artarken minibüste yüzde 46,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 38,8, traktörde yüzde 37, motosiklette yüzde 25,7 ve otobüste yüzde 11,7 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,3 azalırken otobüste yüzde 23,1, motosiklette yüzde 19,4, kamyonda yüzde 11,1, traktörde yüzde 6,4 artarken minibüste yüzde 63,9, otomobilde yüzde 13,7, kamyonette yüzde 12,7 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 3,9 azalış kaydedildi. 

KAYITLI TAŞIT SAYISI 25 MİLYON 920 BİN 661

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 25 milyon 920 bin 661 taşıtın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,3'ünü motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

647 BİN 472 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

İkinci el araçlarda, 647 bin 472 taşıtın devri yapıldı. Ayrıca, temmuzda 54 bin 543 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-temmuz döneminde ise 693 bin 234 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak- temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,2'si benzin, yüzde 17,5'i dizel, yüzde 10,1'i elektrik veya hibrit, yüzde 2,2'si LPG yakıtlı. Ocak-temmuz döneminde kaydı yapılan 322 bin 501 otomobilin yüzde 41,1'i beyaz, yüzde 27,6'sı gri, yüzde 11,3'ü mavi, yüzde 7,6'sı kırmızı, yüzde 7,1'i siyah, yüzde 2,8'i turuncu, yüzde 1,3'ü yeşil, yüzde 0,6'sı kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renkli.

DHA

Son Güncelleme: 25.08.2022 11:18
Anahtar Kelimeler:
TÜİKTemmuz 2022AraçTaşıtKayıtTrafik
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