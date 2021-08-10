Türk Telekom ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Yılın ilk 6 ayında yüzde 19 büyüme ile 15,8 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 7,8 milyar TL’ye ulaşırken, ilk yarı yılda FAVÖK marjı ise yüzde 49,6 oldu. Yılın ilk yarısında 2,6 milyar TL net kâr elde eden Türk Telekom’un yatırım harcamaları da ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 2,7 milyar TL’ye yükseldi.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM, STRATEJİK YATIRIMLAR VE MÜŞTERİ DENEYİMİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYE BAĞLILIĞIMIZ SÜRÜYOR”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal konuya ilişkin açıklamasında, “2021’in ikinci çeyreğinde de Türkiye genelindeki müşterilerimize en iyi telekom hizmetlerini sağlayarak paydaşlarımıza tatmin edici bir finansal ve operasyonel performans sunmayı başardık. Sağlam geçmişimiz, en üst kalitedeki şebekemiz ile pandemiye yönelik önlemlerin devam ettiği bu dönemde, sıklıkla değişen müşteri davranışlarına ve iş ortamlarına hızlı bir şekilde uyum sağladık. Süratli dijital dönüşüm, stratejik yatırımlar ve birinci sınıf müşteri deneyimi ile sürdürülebilir büyümeye bağlılığımız sürüyor. Bir yandan günümüzün taleplerini yakalarken, diğer yandan da üstün hizmetlerin hızla sunulmasına odaklanıyor ve buna göre ilerliyoruz” dedi.

“HEDEFİMİZ TEKNOLOJİYİ İYİLİK VE FAYDAYA DÖNÜŞTÜRMEK”

Önal insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, “Türk Telekom olarak, hızla değişen dünyada muazzam bir dönüşüme liderlik ediyoruz. Müşterilerimize ve paydaşlarımıza hak ettikleri değeri sunmak için tüm kararlılığımız, çevikliğimiz, yükselen gücümüz ve bilgi birikimimizle sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz. Türkiye’nin lider entegre telekom şirketi olarak aldığımız her karar ve attığımız her adım, teknolojiyi iyilik ve fayda için kullanmaya ve sürdürülebilir büyümeye hizmet ediyor. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla daha iyi bir toplum için Türkiye’nin dijital yolculuğuna ve 5G’ye geçişine öncülük etmek için çalışıyoruz. Verimlilik, risk yönetimi, finansal zindelik ve müşteri deneyimi odağımız, uygulamalarımızın vazgeçilmez yaklaşımı olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“FİBER YATIRIMLARIMIZLA 5G’YE GEÇİŞİN ÖNCÜSÜYÜZ”

Türkiye'de 5G teknolojisine geçişe öncülük etme hedeflerinin devam ettiğini ve fiber yatırımların 5G’ye geçişteki önemine değinen Önal, “Ülkemizdeki herkesin fiber ağa erişimini sağlamak en önemli önceliklerimiz arasında. 2. çeyrek itibarıyla 81 ildeki fiber ağımız 345 bin km uzunluğa erişti. Toplam fiber abone sayımız 8,1 milyona erişirken, fiber abonelerimizin payı da yüzde 58’i aştı. Fiber dönüşüm projelerimiz sürekli artan kapsamamızla ileriye yönelik büyümemiz için güvence oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

“MOBİLDE ‘YÜKSEK DEĞER’ SAĞLAMAYA ODAKLANIYORUZ”

Mobil iletişim alanında yüksek değer oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Önal, “Mobilde, güçlü pazar payımızın yanı sıra son birkaç yılda kapsama, şebeke kalitesi ve müşteri deneyimi gibi alanlarda büyük kazanımlar elde ettik. Güçlü ARPU büyümesi, devam eden fiyatlama aksiyonları, yenilikçi teklifler ve portföy optimizasyonu gibi çeşitli faktörler ile sağlandı. Premium segment ürünümüz Prime’a taşıdığımız abone tabanının da güçlü etkisiyle mobil ARPU’daki iyileşme beklentilerimizin de ötesinde seyrediyor. Prime bizlere önümüzdeki dönemler için mobilde daha fazla gelişme alanı sağlayacak” diye konuştu.

“DİJİTAL YETENEKLERİMİZİ DAHA DA ÇEŞİTLENDİRİYORUZ”

Hızlı dijitalleşme çağında gerek bireysel gerekse de kurumsal müşterilerine sundukları ürün ve hizmet tekliflerini yenilediklerini ifade eden Önal, “Artan ve hızla gelişen ihtiyaçlar karşısında bireysel ve kurumsal segmentlerde dijital çözümlerimizi daha da çeşitlendiriyor, çevrimiçi satış kanallarımızı sürekli yeniliyoruz. Türkiye’deki kamu ve özel kuruluşların dijital evrimini desteklemek için yenilikçi bulut tabanlı hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizi merkeze alıyor ve yaşam döngülerinde dokunduğumuz her alanda deneyimlerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Fintek ayak izimizi genişletmeyi ve KOBİ’lerin uçtan uca dijital dönüşümüne yardımcı olmayı sürdüreceğiz” dedi.

2021 ÖNGÖRÜLERİMİZİ BİR KEZ DAHA YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİYORUZ

Beklentilerin ötesinde bir büyüme ivmesi yakaladıklarını kaydeden Önal şu bilgileri verdi:

“İkinci çeyrekte beklentimiz üzerinde gerçekleşen gelir artışı, 2021 öngörümüzde yukarı yönlü bir revizyonu daha gerekli kıldı. Buna göre, 2021 yılı operasyonel gelir büyümesi beklentimizi yaklaşık yüzde 16’dan yaklaşık yüzde 17’ye; FAVÖK beklentimizi yaklaşık 15,4 milyar TL’den yaklaşık 15,8 milyar TL’ye; yatırım harcamalarımızı yaklaşık 8 milyar TL’den yaklaşık 8,5 milyar TL’ye yükseltiyoruz.”

TOPLAM ABONE SAYISI 50,7 MİLYONA ULAŞTI

Yılın ilk yarısında toplam abone sayısını 50,7 milyona taşıyan Türk Telekom’un son on iki aydaki net abone kazanımının 2 milyon olduğu kaydedildi. Sabit genişbant abone sayısı 13,8 milyona yükselirken sabit genişbant ARPU yıllık yüzde 14 arttı. Fiber abone sayısı yılın ilk 6 ayında, yıllık yüzde 68 artış ile 8,1 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı 23,4 milyon olurken mobil ARPU’da yıllık yüzde 14,8 büyüme kaydedildi.

TÜRK TELEKOM, PRİME İLE MOBİLDE GÜÇLÜ BÜYÜYOR

İkinci çeyrekte mobil pazardaki premium segment ürünü Prime’a ağırlık vermeyi sürdüren Türk Telekom, Prime’a taşıdığı abonelerdeki artışın da etkisiyle mobil iş kolunda genel ARPU büyümesini güçlendiriyor. Şirketin mobildeki büyüme stratejisine değinen Önal şöyle konuştu:

“Mobilde, daha yüksek değer üreten müşteri kazanımına odaklanıyor, üst paketlere taşıdığımız abonelerle göz alıcı sonuçlara imza atıyoruz. Prime ile premium abone tabanını büyütmede muazzam ilerleme kaydettik. Prime tarifelerimize geçen abonelerimiz rekabetçi fiyatlarla zengin içeriklerden yararlanırken aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında pek çok alanda birbirinden değerli ayrıcalıkların da keyfini çıkarıyor. İkinci çeyrek itibarıyla, Prime portföyümüz 2019 sonundan bu yana iki katından fazla artarak 4 milyon aboneye ulaştı. Büyüme 2021 2. çeyrekte yıllık bazda yüzde 65 oldu. Son 12 ay içerisinde, faturalı segmentte yeni müşteri kazanımlarının yaklaşık yüzde 30'unu Prime oluşturdu. Prime’a taşıdığımız abone sayımız 2. çeyrekte yıllık bazda yüzde 73 büyürken, Prime abonelerimiz toplam faturalı tabanımızın yüzde 26’sını aştı. Burada hâlen önümüzde daha fazla bir gelişme alanımız bulunuyor.”

TÜRK TELEKOM’DAN FİNTEK ALANINDA BİR YENİLİK: POKUS

Türk Telekom’un Fintek alanındaki faaliyetlerini de değerlendiren Önal, grup şirketi TT Ödeme tarafından geliştirilerek hizmete sunulan yeni e-cüzdan uygulaması ve ön ödemeli kartı Pokus hakkında da bilgi verdi. Pokus’u, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için özenle tasarladıklarını ifade eden Önal, “Türk Telekom’un yüksek teknoloji çözümlerindeki uzmanlığı ile operatörden bağımsız olarak herkesin kullanımına açık, entegre ve güvenli bir dijital platform oluşturduk. Pokus ile kullanıcılar finans işlemlerini tek bir noktadan yönetebiliyor, birden fazla işlemi saniyeler içinde yapabiliyor. Pokus’un temassız ön ödemeli kartı ile yurt içi ve yurt dışı Mastercard üye işyerlerinde alışveriş yapabiliyorlar. Yarının taleplerine göre sürekli yenilenen ve geliştirilen bir platform olan Pokus, para yükleme ve çekme, 7/24 yurt içi ve yurt dışı para transferi, fatura ödeme, online alışveriş, temassız ödeme, harca-bölüş ve daha pek çok benzersiz özelliği ile rakiplerinden farklılaşıyor. Sadece temel telekom hizmetlerimizle değil, dijital uygulamalar dünyasında da Türkiye’deki her tüketicinin günlük yaşamının bir parçası olmayı hedefliyoruz. Pokus’un Fintek işimiz için önemli bir dönüm noktası ve Türk Telekom ekosisteminde çok amaçlı bir etkinleştirme aracı olacağına inanıyoruz. Nihai hedefimiz, Pokus’u kendi liginde yaygın olarak kullanılan bir uygulama ve kalıcı bir marka hâline getirmektir” ifadelerini kullandı.