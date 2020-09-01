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Türk ürünlerini Latinlere sanal ticaret heyetleri tanıtıyor

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) dijital ihracat sürecinin başlamasıyla beraber her ay ücretsiz organize ettiği alım heyetleri pandemi sürecinde de tüm hızıyla devam ediyor. Latin Amerika’nın en prestijli süpermarket zincirlerinden Grupo Exito’nun satın alma yetkilisinin ve Türk firmaların satın alma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen sanal heyet programı sona erdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Eylül 2020 Salı 10:03
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Türk ürünlerini Latinlere sanal ticaret heyetleri tanıtıyor

İSTANBUL - İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Sanal heyet organizasyonumuz neticesinde Grupo Exito yetkilisi ile Türk firmalarımız arasında yaklaşık 50 görüşme gerçekleşti. Genel olarak üyelerimiz heyetlerden memnun kaldılar. Pandemi sürecinden önce de her ay gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarımızı sanal ortama taşıyarak, uzun vadeli iş birliklerinin yapılmasına vesile oluyoruz. Sanal ortama taşıdığımız organizasyonlarımızı başarıyla tamamlıyoruz” dedi.

“SANAL HEYETLERE ÖNEM VERİYORUZ”

Grupo Exito ile Türk firmaları iş birliği gerçekleştirmek üzere sanal alım heyeti programı kapsamında; çikolata, şekerleme, oyuncaklı çikolata, atıştırmalık ürünler (kraker, kurabiye, sakız vb.), zeytinyağı, bakliyat ve tüm genel gıda ürünlerini kapsayan ürün gruplarını zoom meeting üzerinden, kataloglarla göstererek, görüşmeler sağladı.

Başkan Haluk Okutur, "Pandemi nedeniyle fiziksel olarak gerçekleştirilemeyen heyetler, birliğimizin ücretsiz sanal heyet programı sayesinde online olarak devam ediyor. Ayrıca, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde ve bakanlıkları koordinasyonunda İsrail, Kuveyt, Peru, Brezilya ülkelerinden katılan temsilcilerle "Sanal Ticaret Heyeti" organizasyonu da gerçekleştirdik. Ülke olarak her zorlu koşulda olduğu gibi,  dünya ekonomisini durma noktasına getiren koronavirüse karşı iyi bir sınav verdik. Ülkemizin uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğinin artırılması için İHBİR olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İHBİRTürk ürünleriSanal Ticaret Heyetleri
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