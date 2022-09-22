Türkiye ve İsrail arasında ihracat açılımı

İSTANBUL - İsrail ve Türkiye arasındaki sıcak temaslar normalleşme adımlarını getirirken, Merkezi İsrail Kudüs'e bulunan başkanlığını Dror Atari'nin yaptığı Kudüs Ticaret Odası da Türkiye ile alakalı önemli bir adıma imza attı. Kısa adı 'Jerccom' olan merkezi İsrail Kudüs’te bulunan 'Jerusalem Chamber of Commerce', Kudüs Ticaret Odası Türkiye Ofisi’nin hayata geçmesi, başkan atanması ve ilişkilerin daha da artması için önemli bir adım attı.

Kudüs Ticaret Odasından çalışmalara başlayan Türkiye Ofisi’nin yaptığı resmi açıklamada; “1908 yılında kurulan ve dünya genelinde faaliyet gösteren, Jerccom kısa adlı Jerusalem Chamber of Commerce, Kudüs Ticaret Odasının Türkiye Bölge Başkanlığı çalışmalarına başlamıştır. Türkiye’de B2B-B2C görüşmelerini yapmak, sanayi bölgeleri ve İhracatçılar Birliği bağlantılarını kurmak, Savunma Sanayi ve Ticaret Dernekleri dahil olmak üzere resmi kurumlardan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yanında özel kişi ve kuruluşlar nezdinde bireysel bağlantıları ile birlikte ticari faaliyetleri geliştirmek üzere tarafımızı temsil etmeye yetkili olarak yönetimimiz, tüm idari işleri yürüteceğimiz Türkiye Bölge Ofisi’mizde iki ülke arasındaki koordinasyonu sağlayacak ve iç pazar ile ticaretin gelişmesine katkıda bulunacaktır” denildi.



ÖNEMLİ İKİLİ GÖRÜŞME

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde normalleşme devam ederken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için New York’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber heyet olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile önemli bir görüşme yaptı. Bu görüşme doğrultusunda Türkiye-İsrail ilişkilerinde iki ülke, diplomatik ilişkilerin yeniden üst seviyeye çıkarılması konusunda mutabık kaldı.

BAŞVURULAR ALINACAK

Kudüs Ticaret Odası Türkiye ofisi çalışmalara kapsamında ihracatçılar içinde bir duyuru yaparak e- posta yolu ve sosyal medyadan başvuruların alınacağını duyurdu.