TUSAD Başkanı Hasan Bayram: Turizmde araç yaşı yeniden düzenlensin

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL



TUSAD Başkanı Hasan Bayram'ın açıklamaları şöyle;

Pandeminin başladığı günden bugüne siftah yapamayan onlarca seyahat acentasının olduğu hepimizin malumudur. Aracına kontak vurmayan yüzlerce turizm emekçisi de halen ümitsizce beklemektedir. Covid-19 krizinden dolayı geleceği göremiyoruz, yarını da planlayamıyoruz. Turizm sektörü yaklaşık 2 yıldır krizi derinden yaşamaktadır.

Turizm araçlarının tur ve transferlerde kullanılabilmesi için TÜRSAB Belgesi ile birlikte D2 Belgesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden TURİZM YOL GÜZERGAH BELGESİ almaları da gerekiyor.

Turizm aracına Yol Güzergah Belgesinin ilgili belediyeden alınabilmesi için araç yaşının 10 yılı geçmemiş olması gerekiyor.

Bunun yanı sıra bir turizm aracının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından D2 Belgesi alabilmesi için de 12 yaş sınırı getirilmiştir.

Korona Virüs hastalığından dolayı 2020 Mart ayından bugüne kadar ülkelerin sınırlarının kapalı olduğu için hiç turist gelmediği aşikadır. 2021 Temmuz ayı itibari ile yavaş yavaş turistlerin gelebileceği ümidi ile bekliyoruz. Bu durumdan dolayı turizm taşımacılık sektörünün araçları 2020-2021 yıllarında maalesef kullanılmadı.

Öncelikle turizm seyahat acentalarının 2020 ve 2021 yıllarında kullanmadığı halde 10 yaş sınırına takılan araçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen Turizm Güzergah Yol Belgesinin verilmesi gerekmektedir. Aynı talep Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafında verilen D2 belgesi için de geçerli olup gerekli düzenleme yapılmalıdır.

D2 ve Yol Belgesi için turizm araçlarına getirilen yaş sınırı ülkede döviz açığı oluşturduğu gibi milli servet olan araçların ticaretten uzaklaşmasına da sebebiyet vermektedir. Şu an kirasını ödeyemeyen evine ekmek parası götüremeyen turizm acentası sahibi yaş sınırından dolayı bir aracını değiştirmesine imkan yoktur.

Turizm taşımacılığında faaliyet gösteren araç yaş sınırlamalarının kurumlar arası uyumsuzluğu da giderilmelidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç yaş sınırını 12 ile sınırlandırmışken, belediyelerin 10 yaş sınırını koyması sıkıntıya sebebiyet vermektedir.

Ülke ekonomisi açısından yurtdışına giden dövizi durdurmak adına ve esnafın kalkınması için her iki kurumunda ARAÇ YAŞ SINIRLAMASINI 14 YAŞ olarak güncellemelidir. Bu konuda alınacak olumlu karar pandemi dolayısıyla entübe olan turizm sektörüne yaşam kaynağı olacaktır.

Turistin ülkeye gelmesinde asıl emek sahibi olan seyahat acentaları tur ve transferini yapabilmesi için ilgili kurumlardan destek beklemektedir.

