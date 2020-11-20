Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1325
ALTIN
455.868
DOLAR
7.5964
STERLİN
10.0957
EURO
9.0071
Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor
A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi
A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk...
Esenyurt'ta damat kaynanasını bıçakladı
Son Dakika
Esenyurt'ta damat kaynanasını bıçakladı
İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
İçişleri: 2 terörist etkisiz hale...

Yapı kimyasallarında Ar-Ge çalışmaları devam ediyor

Kimyasal madde üreticisi Ak-Kim Kimya, geçtiğimiz yıl Ar-Ge faaliyetlerine 15 milyon TL’ye yakın bütçe ayırdığını, pandemi döneminde de bu çalışmalara aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Kasım 2020 Cuma 14:40
0 Okunma
Yapı kimyasallarında Ar-Ge çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - 10 yıldır yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren Ak-Kim, bu alanda yeni çözümler ve ürünler geliştirmeye devam ettiğini açıkladı. Pandemi döneminde de Ar-Ge çalışmalarına aralıksız devam edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl Ar-Ge faaliyetlerine 15 milyon TL’ye yakın bir bütçe ayırarak Ar-Ge’ye en çok yatırım gerçekleştiren şirketler arasındayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın akreditasyonuna sahip, 2 bin 700 metrekarelik alana kurulu Ar-Ge merkezinde yüksek hızlı tren, metro ve otoyol gibi önemli projelerde kullanılan yapı kimyasalları geliştiriliyor. Türkiye’ye kazandırılan sağlıklı ve uzun ömürlü alt yapı projelerine hammadde alanında tam destek sağlanırken, otoyollar, tren yolları, madenler, tüneller ve barajlar gibi geniş bir yelpazede hizmet veriliyor” ifadeleri yer aldı.
 

BÜYÜK PROJELERE VERİMLİ VE YENİLİKÇİ HAMMADDE DESTEĞİ

Pandeminin yol açtığı koşullara rağmen, 2020’de hayata geçirilen Ar-Ge yatırımlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çimento sektörüne önemli bir ürün gamı kazandırıldı. AKGRIN® serisi ürün gamıyla hem Türkiye hem de çevre ülkelerde, verimli ve minimum çevresel etkilere sahip çimento öğütme kimyasalları piyasaya sunuldu. Geçtiğimiz yıl devreye alınan yeni asfalt uygulama laboratuvarında ise AKASF® serisi yeni asfalt soyulma önletici katkılar ve emülgatörler geliştirildi. 2020 yılında pazara dahil edilen ürünlerin, Türkiye’nin en büyük otoyol projelerinde kullanıldığı öğrenildi. Diğer yandan, Ak-Kim’in geliştirdiği özel köpük ajanları, metro ve hızlı tren projelerinde kullanılan tünel açma makinelerinin daha hızlı ve verimli çalışmalarına katkı sağlıyor. AKFOAM serisi bu ürün gamındaki çözümler, yurt dışında faaliyet gösteren Türk inşaat şirketleri tarafından da kullanılıyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kimyasal Madde üreticisi AkKim KimyaArGe çalışmaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın”
“Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın”
Erdoğan: Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır
Erdoğan: Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır
Milli Piyango'nun yılbaşı biletleri satışa çıktı
Milli Piyango'nun yılbaşı biletleri satışa çıktı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans