Haber: Damla Oya Erman

Çocukluğuna dair düşüncelere daldı ve onu başarıya iten faktörleri düşündü. X'in yönetimini etkilemeye çalışanları küstahça reddetti. Başkan Biden'a oy veremeyeceğini söyledi. Bu, gün boyunca sohbetlerde adını duyurduğu bir gündü.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Başkanı Isaac Herzog, JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon ve Disney CEO'su Bob Iger, zirve boyunca Musk'a bir şekilde hitap ettiler, bu da X, SpaceX ve Tesla CEO'sunun işleri veya sosyal medya beyanları aracılığıyla politika, finans, medya, dış politika ve eğlence dünyasına nasıl dokunduğunu gösteriyor.

Musk, sosyal medya paylaşımları nedeniyle bazı şirketlerin son zamanlarda platformdan reklamlarını çekmesi üzerine tartışmalardan kaçınmadı. "Pizzagate" etrafındaki sosyal medya paylaşımları ve eleştirmenlerin antisemit bir komplo teorisini destekleme olarak adlandırdığı şey nedeniyle bazı şirketler reklamlarını çekti. O zamandan beri Musk, Herzog ile buluştu ve 7 Ekim Hamas terör saldırısının kurbanlarının aileleriyle görüştü. Herzog, Musk'ın jestini alkışladı ve ondan X'in antisemitizmin bir platformu haline gelmesine izin vermemesini istedi.

"Kendisi hayatın çeşitli alanlarında çok etkili ve önemli bir lider," dedi Herzog, görüşmelerini anlatarak. "Hemen endişemizi ve antisemitizm konusundaki eleştirimizi gündeme getirdim ve özellikle kendi platformları dahil olmak üzere çeşitli platformlarda nefret ve antisemitizmin kullanımı konusundaki endişemizi. Bu, çok açık ve samimi bir tartışma idi."

"Musk'ın antisemitlere cesaret verdiği" için Beyaz Saray yakın zamanda kamuoyu önünde Musk'ı kınadı. Ancak Başkan Yardımcısı Harris, Çarşamba günü Musk hakkında sorulara kaçındı.

"Bu konuda hiçbir şey söyleyecek bir şeyim yok. Onu tanımıyorum, konu hakkında bir şey söyleyecek bir şeyim yok, ancak insanlar hakkında konuşmak için burada değilim, konular hakkında konuşmak için buradayım," dedi Harris.

Musk'ın Tesla şirketine 2021'de 162 milyon dolarlık bir sözleşme anlaşması nedeniyle dava açan Dimon, Musk hakkında, "Açıkçası parlak bir insan ve insanlığa inanılmaz katkılarda bulunuyor. Ancak avantajları ve dezavantajları var," dedi.

Musk, reklamlarını çekenlere hitap ederken daha az diplomatikti ve bunu bir şantaj girişimi olarak nitelendirdi. Onlara reklam yapmak istemediğini söyledi ve ardından "Git kendine yazık ol" dedi.

"Git. Kendine. Yazık Ol," dedi, elit kalabalık içinde bazıları sinirli bir şekilde gülerken. "Anlaşıldı mı? Umarım öyle."