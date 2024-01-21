Çoluklu çocuklu eş dostun son günlerde ana gündem konusu okul kayıtları olunca haliyle konunun tam ortasına düştüm, erken kayıt dönemi başlamış meğer, bazı okullar yeni dönem rakamlarını açıklamış bazıları beklemekte, velilerinde bir eli kalbinde bir eli cebinde stres içindeler, duyduğum rakamlara ise şahsen henüz alışamadım Meraktan sordum neden özel okul diye yani bu hatrı sayılır paralar veriliyor ise temel sebebi nedir çok merak ettim, bir çoğunun ilk verdiği cevap güvenlik oldu. Elini kolunu sallayanın okul içine girip çocuklara ulaşamadığı bir sistem temel tercih sebebi, mevcut konjonktür değerlendirildiğinde oldukça haklı bir sebep, diğer sebepler ise sınıftaki öğrenci sayısı, çıkış saatleri, yabancı dil saati, branş dersleri olarak uzuyor gidiyor gerekçeler Sonra bir eskiye dönüp baktım, süper liseye, Anadolu lisesine, buraları kazanmak için harıl harıl ders çalışırdık özel okullar bu kadar yoktu, gidenler ise kaymak tabaka dediğimiz kesimdi, kaymak kesimde bile Anadolu lisesine gitmek için çabalayan çoktu. O dönemler prestij meselesiydi Şimdi ise eşlerin ikiside çalışıyor çocuk özel okula gidiyor, esasen eşlerden bi tanesi çocuğun eğitim hayatı ve kişisel gelişimi için gönderilen kurslar için para kazanıyor Okullu çocuk sahibi ebeveynler “ bu parayı verene kadar yatırım yap çocuk büyüdüğünde iş kurar” lafını duymaktan da yorulmuşlar, günün sonunda kimse durumdan memnun değil ama sistemin bir parçası olmuşlar, bursluluk sınavlarını ise aileler ev ekonomisini rahatlatacak alternatif bir yol olarak görüyorlar Telaffuz edilen rakamların ucu nereye varır bilinmez ama yemek, kırtasiye, okul kıyafeti, servis, haftasonu kursları derken ebeveynler çalışmaya, çocuklar okumaya, sistem işlemeye devam edecek orası kesin Herkesin haklı olduğu bu denklemde özel okul velilerine ödeme kolaylığı dilerim Keyifli haftasonları