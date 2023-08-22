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Boeing’in açıklamasında, Endonezya ile ilişkilerdeki tarihi geçmişe vurgu yapılarak, şirketin Endonezya’daki varlığının havacılık, savunma ve uzay dahil pek çok alanı kapsadığı aktarıldı.

Törende konuşan Boeing yetkilisi Sears, şirketin, Endonezya’nın hava hakimiyetini güçlendirme noktasındaki çabalarını desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Endonezya Savunma Bakanı Subianto, "Endonezya için kritik F-15EX savaş uçağı kabiliyetini tedarik etme taahhüdümüzü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Endonezya Savunma Bakanlığından Tümgeneral Yusuf Jauhari ve Boeing yetkilisi Mark Sears arasında şirketin Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentindeki tesislerinde 24 adet F-15EX savaş uçağı nın satışına yönelik mutabakatı imzaladı.

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ANKARA AA- Boeing'den yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin onayına tabi satış mutabakatının, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun Washington’a ziyareti esnasında yapıldığı açıklandı.

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