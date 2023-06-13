FOX’ta sezon finali yapan Adım Farah dizisinde canlandırdığı Tahir Lekesiz karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Engin Akyürek, Suadiye D&R Mağazısı’nda geçtiğimiz günlerde Doğan Kitap tarafından yayımlanan ikinci öykü kitabı ‘Zamansız’ın ilk imza gününde okurlarıyla buluştu.



Yazar-okur buluşmasına bende katıldım. Hayranları, Engin Akyürek’i görmek, fotoğraf çektirmek ya da kitabını imzalatmak için saatler öncesinden gelip sıraya geçmişlerdi. Çok uzun kuyruklar vardı. Sıcak havaya rağmen insanların gelip dakikalarca hatta saatlerce burada beklemesi elbette takdiri fazlasıyla hak ediyor. Doğrusu, bu sevgi seli karşısında insan şapka çıkarıyor.

Engin Akyürek’i ilk kez yakından gördüm. Kitabını imzaladı. Teşekkür ettim. O kadar mütevazı ki, insanlara yaklaşımı, tavrı, davranışı, hareketleri, konuşması bunu açıkça gösteriyor.

Farklı ülkelerden gelip kitabını imzalatmak için bekleyen hayranlarını gördüm. Hatta bu kişilerin depremzedeler için yüklü bir miktarda para toplayıp bağışta bulunduğunu duydum. Akyürek’in bu kadar duyarlı hayranlarının yaptığı güzel şeyleri öğrenince insanın burnunun direği sızlıyor.

Engin Akyürek, telif gelirlerini Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışladığı kitabının imza günlerinin devam edebileceğinin sinyallerini verdi. Sevenlerine duyurulur. Akyürek’in ilk öykü kitabı Sessizlik, yine Doğan Kitap’tan 2018 yılında yayımlanmıştı. Okuru bol, satışı çok olsun.



Müfit Can Saçıntı, yeni filminin adını ilk kez açıkladı



5 Haziran-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2. BETAV Bitlis Kitap Fuarı’na katılan oyuncu Müfit Can Saçıntı, yeni filminin adını ilk kez açıkladı.

‘Mandıra Filozofu’ adıyla da tanınan Saçıntı, ‘Parasız Yaşamanın Sırrı’ isimli bir film çekmek istediğini duyurdu.

Oyuncu, “Parasız Yaşamanın Sırrı isimli bir film çekmek istiyorum. ‘Ne zaman çekeceksin?’ diyorlar. Parayı bulunca. Eee, malum parayı bulamadık, filmi çekemedik. Roman yazdım, ‘Parasıyla filmi çekeyim’ diye ama romandan gelen gelirle de film çekilmiyor, inşallah parayı bulacağız filmi çekeceğiz” dedi.

Hayatındaki dönüm noktasının 1996’daki Olacak O Kadar ekibine giriş olduğunu söyleyen Saçıntı, “Seksenler’den neden ayrıldınız?” sorusunu ise, “Seksenler, 10 yıl sürdü, dizisi 11 yıl sürdü. 5 yıl çektik 193 bölüm yönetmenliğini yaptım, 50 yaşındaydım, ömrümde 4 tane 5 yıl kaldı. Ardından 3 film çektik. Şimdi 55 yaşındayım 3 tane 5 yılım kaldı. Başka projelere de yer vermek istedim” yanıtını verdi.

Fikret Kuşkan’a İtalya’dan ‘En İyi Aktör’ ödülü



Son zamanlarda Türk Sineması’yla ilgili yurtdışından sevindirici haberler peş peşe gelmeye devam ediyor.

İtalya’nın Puglia bölgesinde 3-7 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Film Festivali ‘Ora!Fest’te mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını anlatan ‘Roza’ filmindeki performansıyla usta oyuncu Fikret Kuşkan, ‘En İyi Aktör’ ödülüne layık görüldü.

Yazar Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan ‘Roza’ filminin çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Yapımı Akiz Yapım’a ait filmin genel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk, yönetmenliğini Mustafa Kotan üstlenirken senaryosunu Sultan Turan Kızılay kaleme aldı.

Eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin nasıl yıkıcı etkileri olduğunu gözler önüne seren filmin kadrosunda Belçim Bilgin ve Fikret Kuşkan ile birlikte Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, İrem Sultan Cengiz, Ayça Kuru, Hasan Balay yer alıyor.



İsmail YK’nın ‘Hey Siri’si



Bugüne kadar yaptığı onlarca hit şarkıyla milyonların gönlüne taht kuran İsmail YK, ‘Hey Siri’ isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü, müziği ve aranjesi İsmail YK’ya ait olan şarkı, Musicom Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Enes Bilal Taşçı’nın oturduğu şarkının klibi, Türkiye ve Almanya’da çekildi.

Kendine has tarzıyla popüler müziğin son yıllardaki en başarılı isimlerinden birisi olan İsmail YK, teknoloji ile müzik ilişkisini çok iyi kuran ve bunu da şarkılarına yansıtarak özellikle Z Kuşağı’nın ilgiyle takip ettiği bir isim. Musicom Prodüksiyon’un YouTube kanalında yayınlanan şarkının klibinde çağı nasıl yakaladığını görmek mümkün.

İsmail YK, ilk çıktığı günden bu yana takip ettiğim birisi. Şarkılarını her daim beğenerek dinliyorum. Hey Siri’si de bence çok güzel olmuş. Dinleyeni bol olsun.



Ekran hattında son durum ne?



Televizyon ekranlarında yayınını sürdüren dizilerin büyük bir çoğunluğu ya final yaptı ya da sezona ara verdi. Yazın yayınlanacak diziler de izleyici karşısına çıkmaya başladı.

Maviye Sürgün (Show TV), 12 Haziran Pazartesi ekran yolculuğuna çıktı. Kısmet (FOX), 16 Haziran Cuma, Vermem Seni Ellere (atv) 18 Haziran Pazar, Üvey Anne (atv) 19 Haziran Pazartesi ve Benim Güzel Ailem (TRT 1) 21 Haziran Çarşamba günü yayınlanmaya başlayacak.

Final yapacağı konuşulan Alparslan Büyük Selçuklu (TRT 1), akıbetleri bir türlü belli olmayan Ben Bu Cihana Sığmazam (atv) ile Üç Kız Kardeş (Kanal D), Ömer (Star TV), Yalı Çapkını (Star TV), Kızılcık Şerbeti (Show TV) ve Kardeşlerim (atv) sezona ara verirken Çöp Adam ile Kuruluş Osman, bu akşam; Aldatmak ise yarın sezon finali yapıyor.

Bu arada Gün Işığım (Kanal D) dizisinin yine adı değişti ve Ya Çok Seversen oldu. Dizinin Temmuz ayında ekrana gelmesi bekleniyor. 10. bölümde ekrana veda edeceği duyurulan Gülcemal dizisiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizinin 3 bölüm daha uzatılıp 13. bölümde final yapması kararı alındı. Yüz Yıllık Mucize (Star TV) ve Camdaki Kız (Kanal D) da yarın final yaparak ekran ömrünü tamamlayacak.



Dada Velet, şarkıcılığa soyundu



Yıllardır Dada Velet olarak tanıdığımız Radyo Makinası programının sunucusu İrfan Aslanhan, şarkıcılığa adım attı. Başarılı radyocu, eşi Mira’yla birlikte Güya isimli şarkıya düet yaptı.

Söz ve müziği Doğanay Karadeniz’e, düzenlemesi Tekir’e ait olan şarkı, Mahzen Media etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Yönetmen koltuğuna Ahmet Can Tekin’in oturduğu şarkıya hoş da bir klip çekilmiş. Eğlenceli olduğu kadar romantik sahneleri de yer yer içinde barındıran klip, şarkıyla birbirini tamamlamış.

Rap tarzındaki şarkıyı ben beğendim. İrfan Aslanhan’a yeni yolculuğunda başarılar diliyorum, dinleyeni bol olsun.