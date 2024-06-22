23. dakikada Çekya'nın bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Sağ kanattan Coufal'ın uzun kullandığı taç atışıyla ceza sahasında karambol oluştu. Hlozek'in vuruşunda kaleci Mamardashvili'den seken top tekrar Çek futbolcuya çarparak ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından topa elle dokunduğu tespit edilen Hlozek'in attığı gol, geçerlilik kazanmadı.

45+4. dakikada Gürcistan penaltıdan golü buldu. Kvaratskhelia'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, penaltı noktası üzerindeki Hranac'ın eline çarptı. Hakem Daniel Siebert, VAR incelemesinin ardından elle oynamayı tespit ederek beyaz noktayı gösterdi. Mikautadze, penaltı atışında topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek golü buldu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gürcistan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

59. dakikada Çekya eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Coufal'ın kullandığı kornerde, kale sahasındaki Lingr'in kafa vuruşunda top direğe çarptı. Arka direkte bomboş durumdaki Schick, dönen topu kaleye göndererek durumu 1-1'e getirdi.

Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'ndaki mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.

A Milli Futbol Takımı'nın grubunda Gürcistan ile Çekya berabere kaldı

Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Çekya, ilk dakikalarda üst üste tehlikeli pozisyonlar yakalasa da golle sonuçlandıramadı.

İki takımın da büyük bir istekle doğrudan golü düşünen oyun tarzı, ilk devrede heyecan dolu ve hareketli bir maç ortaya çıkardı. Rakibine üstünlük kurarak rakip kaleyi pek çok kez yoklayan Çekya'nın 23. dakikada Hlozek ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Çekya'nın birçok fırsattan yararlanamadığı ilk yarının uzatma dakikalarında golü bulan taraf Gürcistan oldu. Mikautadze, kazanılan penaltı atışını 45+4. dakikada gole çevirdi ve ilk yarı Gürcistan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya panik havasında başlasa da ilerleyen dakikalarda ataklarını yeniden sıklaştıran Çekya, aradığı golü, 59. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Schick ile buldu ve skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda yoğun baskıya devam eden Çekler, üstünlük golünü bulamadı. İkinci devrede rakip kalede pek gözükmeyen Gürcistan ise uzatma dakikalarında gelişen hızlı hücumda kaleciyle karşı karşıya kalan Lobjanidze ile mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı.

Tarihlerinde ilk kez karşılaşan iki takımın mücadelesi, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Puanlar paylaşıldı

Gruptaki ilk maçlarını kaybeden Gürcistan ile Çekya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede puanlar paylaşıldı.

Türkiye'ye 3-1 yenilen Gürcistan ve Portekiz'e 2-1 kaybeden Çekya, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak birer puana ulaştı.

Gürcistan, bu sonuçla ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk puanını elde etti.

Bu sonucun ardından Türkiye-Portekiz maçının kazananı, son karşılaşmalar öncesi grup lideri olarak son 16 turunu garantileme şansı yakaladı.

Grupta 26 Haziran'da Gürcistan-Portekiz ve Çekya-Türkiye maçları yapılacak.

Mikautadze ikinci golünü attı

Gürcistan'ın golcüsü Georges Mikautadze, EURO 2024'teki ikinci golünü kaydetti.

Geçen sezon Fransa'da Metz formasıyla attığı gollerle adından söz ettiren Mikautadze, turnuvada Türkiye'nin ardından Çekya filelerini de havalandırmayı başardı.

Schick'in şampiyona tarihindeki 6. golü

Çekya'nın skorer futbolcusu Patrick Schick, Avrupa Şampiyonası tarihindeki 6. golünü kaydetti.

Schick, şampiyona tarihinde Çekya'nın en golcü futbolcusu ünvanını paylaştığı eski Galatasaraylı forvet Milan Baros'u da geride bıraktı.

Schick sakatlanarak oyundan çıktı

Çekya Milli Takımı'nın en önemli kozlarından Patrick Schick, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Oyun sürerken kendini yere bırakan Schick, saha içinde bir süre tedavi gördü.

Golcü futbolcu, 68. dakikada hafif sekerek kenara geldi ve yerini Chytil'e bıraktı.

Mamardashvili maçın oyuncusu

Gürcistan Milli Takımı'nın kalecisi Giorgi Mamardashvili, maçın oyuncusu seçildi.

Mamardashvili, karşılaşma boyunca kalesinde devleşerek birçok pozisyonda Çeklere gol izni vermedi.

Gürcü taraftarlar ağırlıktaydı

Gürcü futbolseverler, Volkspark Stadı tribünlerinde sayıca üstün taraf oldu.

Turnuvada takımlarını yalnız bırakmayan Gürcü taraftarlar, tribünlerin büyük kısmını doldurdu.

Maç boyunca büyük destekte bulunan Gürcü futbolseverler, takımlarının attığı golden sonra büyük coşku yaşadı.