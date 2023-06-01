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Hikayesi 14. yüzyıl İngiltere'sinde geçen eserde, aşk, para ve hırs gibi insani duygular ele alınıyor.

Oyunun dekoru Efter Tunç, kostümleri Ayşegül Alev, ışık tasarımı ise Yakup Çartık imzasını taşıyor. Eserin koro şefliğini de Paolo Villa gerçekleştirdi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Tolga Atalay Ün yönetti. İtalyanca seslendirilen eserin rejisörlüğünü Renato Bonajuto üstlendi.

İSTANBUL AA- İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Giuseppe Verdi'nin, William Shakespeare'in "Windsor'un Şen Kadınları" ve "IV. Henry" oyunlarından uyarlayarak hazırladığı, librettosu Arrigo Boito'ya ait eser, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda beğeniye sunuldu.

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