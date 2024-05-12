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82. dakikada orta alanda bacak arası şık bir çalımla rakibinden sıyrılarak ceza yayına gelen Fred'in pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazdan Mert Hakan'ın müsait durumda şutunda kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi.

50. dakikada hızlı gelişen Mondihome Kayserispor atağında Cardoso'nun soldan ceza sahasına girerken yaptığı yerden vuruşta, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

43. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Szymanski'nin derin pasında Batshuayi, ceza yayındaki Fred'i gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bilal topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içi sol çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelerle buluştu: 2-0.

18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında 2 rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Tadic, penaltı noktası civarında bulunan Batshuayi'yi topla buluşturmak istedi. Batshuayi, kontrol etmek isterken rakibinde müdahalesiyle önünde kalan topu gelişine sert vuruşl ağlarla buluşturdu: 1-0.

11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Szymanski'nın pasında ceza yayında topla buluşan Tadic, soldan ceza sahasına giren Fred'i gördü. Brezilyalı orta sahanın ceza sahası içi sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda, Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

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