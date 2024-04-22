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90. dakikada Njie'nin sol kanattan ortasında topla buluşan Manaj, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada Murat Paluli'nin pasında kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Kotia, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1

48. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan ortasında Dzeko'nun vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan verdiği pasta Dzeko, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Dzeko'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe , BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

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