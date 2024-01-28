Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile geçirdiği maç, takımın gol sorunlarına rağmen Cengiz Ünder'in parladığı bir anı yaşattı.

Fenerbahçe, son maçlarda rakip takımların savunma direnci karşısında zorlanıyor, ancak bu durumu aşan isim Cengiz Ünder oldu. Rakip takımın kendi alanında kapanması, sarı lacivertlilerin gol bulma çabalarını zorlaştırsa da, Cengiz Ünder'in 1-0'dan geri dönüşe öncülük ederek attığı 2 golle takımına 3 puanı getirmesi dikkat çekiciydi.

Cengiz Ünder, attığı bu gollerle aynı zamanda Fenerbahçe'nin sezon içinde attığı 100. ve 101. golü kaydetmiş oldu. Bu başarı, takımı Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligi arasında bu sayıya ulaşan ilk takım konumuna getirdi. Ayrıca, 2023/24 sezonunda Süper Lig'de 61 gol atan Fenerbahçe, lig tarihinde 23 maç itibarıyla sadece 1988/89 sezonunda daha yüksek bir gol sayısına ulaşmış durumda. Cengiz'i tebrik ediyorum.

Geçtiğimiz haftalarda da yazdığımız Dzeko'nun performansındaki düşüş ve gol atma konusundaki sıkıntılar, bu maçta yine izleyenleri endişelendirdi. Sahi Cengiz olmasaydı ne olurdu? Dzeko iyi bir karakter ve bunun başarılarla parlamasını dilerim.

Livakovic'in kaledeki yalnızlığına rağmen haybeye yediği penaltı golü herkesi hayrete düşürdü. Bu durum taraftarın İrfan Can Eğribayat'ı kalede görme ve şans bulması isteğini anlaşılır bir beklenti olarak öne çıkarıyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Tadic'in eski performansına dönüşü ve Djiku'nun üstün performansı ile maçın kırılma anlarında etkili olmasıydı.

Skor bulma konusundaki sıkıntılar ve beklentilerin altında bir galibiyet elde edilmesi, taraftarların farklı bir zafer arzusunu tatmin etmedi. Maçın geneline bakıldığında, Fenerbahçe'nin daha üst düzey bir oyun sergilemesine rağmen potansiyelinin altında sonuçların olması oldukça büyük bir problem olduğu düşünülüyor.

Takımın istatistiklere dayalı analizlerle toparlanması ve daha kaliteli performanslar sergilemesi bekleniyor. Ancak, zorlu maçlarla dolu bir süreçten geçtiklerini kabul etmek gerek.

Yolun sonunun sarı lacivertliler için umut verici olduğunu görmek, zorlu maçlar izlediğimiz bir dönemde taraftarları heyecanlandırıyor. Takımın kısa sürede toparlanarak daha kaliteli ve rahat maçlar izleyeceği günlere yönelik umutlarımızı koruyoruz. Bu başarılar, Fenerbahçe'nin geleceğe dair parlak günler için doğru bir rotada olduğunu gösteriyor.

Önerilerim

1. Takımın hücum performansını artırmak için Dzeko'nun form grafiği ve gol bulma konusundaki sıkıntılarına odaklanarak özel bir antrenman programı geliştirilmeli.

2. Oyuncu değişikliklerindeki stratejiyi gözden geçirerek, Mert Hakan'ın çıkışının anlamını anlamak ve takım dinamiklerine uygun değişikliklere odaklanmak önemlidir.

3. Livakovic'in kaledeki yalnızlığının devamı için savunma hattını güçlendirmek için Djiku gibi performansı yüksek oyunculara daha fazla sorumluluk verilmeli.

4. İrfan Can Eğribayat'ın kalede daha fazla şans bulması, kaleci rotasyonunu değerlendirmek ve alternatif çözümler aramak için takım stratejisine uygun bir adım olabilir.

5. Tadic'in eski formuna dönüşü olumlu bir gelişme; bu momentumu korumak ve oyuncunun etkisini artırmak için ona daha fazla sorumluluk verilerek takımın hücum potansiyeli artırılabilir.