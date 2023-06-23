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"Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Agah Ruşen Çetin , bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda TFF Yönetim Kuruluna seçilmiştir. Statü gereği Sayın Agah Ruşen Çetin kulübümüzün yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Agah Ruşen Çetin’e 2 yıllık süreç boyunca kulübümüz adına ortaya koyduğu emekleri ve değerli katkıları için teşekkür ederiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diler, Türk futbolu adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz."

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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