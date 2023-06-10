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Portekizli teknik adamın belirlediği kamp kadrosu nda şu isimler yer alıyor:

Bakan Osman Aşkın Bak, Fransa'da rekor kıran özel sporcuları tebrik etti

Bakan Osman Aşkın Bak, Fransa'da rekor kıran özel sporcuları tebrik etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır ve Lincoln Henrique'yi de kadroya aldı.

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