2023-2024 sezonunun en önemli derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 10 kişiyle yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Maçın hakemi Arda Kardeşler, ilk dakikalarda yanlış bir kararla Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı. Buna rağmen, Galatasaray maç boyunca sahada varlık gösteremedi ve bu zamana kadar hakemler sayesinde haksız puanlar kazandığı iddialarını güçlendirdi. Galatasaray’ın maç boyunca isabetli bir şutu dahi yoktu.

Balon patladı; Galatasaray’ın şişirilen performansı bu maçta gerçek yüzünü gösterdi.

Fenerbahçe ise sahada çok başarılı bir futbol oynadı. Hafta başından beri Galatasaraylılar tarafından "Evimize nasıl gelecek" sözleriyle tahrik edilen Mert Hakan, sahada harika bir performans sergileyerek bu söylemleri boşa çıkardı ve Galatasaray taraftarını çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Barış Alper sezon boyu sürekli birileri ile kıyas edilmişti. Kendisini özellikle izledim. Barış Alper bile maç boyunca çok kötü bir performans sergiledi. Fenerbahçe, hem hakemleri hem de Galatasaray’ı yenmeyi başardı.

Şampiyon olacaklarına inanan Galatasaray taraftarlarını üzen bu maç, herkes için büyük önem taşıyordu fakat Galatasaray, bekleneni veremedi.

Yediği gollerle eleştirdiğim Livakovic, sezon boyunca sadece Galatasaray’dan gol yemedi. Galatasaray ise lig boyunca sadece Volkan Demirel’in takımı ve Fenerbahçe’ye karşı mağlup oldu.

Bu zafer, 80 dakika boyunca 10 kişiyle yürekten mücadele eden Fenerbahçe takımı için büyük bir başarıydı. Fenerbahçe, 6 as oyuncusu sakat olmasına ve haksız bir kartla 10 kişi bırakılmasına rağmen, rakibine gösterilmesi gereken kartların çıkarılmadığı bir maçta 45 dakika boyunca ezici bir futbol sergiledi.

Maçın sonu ne olursa olsun, bu derbi sezonun özeti niteliğindeydi. Fenerbahçe, Rams Park’ı adeta evi haline getirdi. Galatasaray’ın 10 faul ve 2 sarı kart ile tamamladığı maçta, Fenerbahçe 6 faul, 5 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Ancak, 10 kişiyle 80 dakika boyunca yürekli bir mücadele sergileyerek bu muhteşem zaferi elde eden Fenerbahçe, futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

Bu derbi, Fenerbahçe’nin sahadaki kararlılığı ve üstün performansıyla akıllarda kalacak.